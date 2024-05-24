Куклачев рассказал о трюке, который вызвал у него инфаркт Куклачев: инфаркт случился после номера с першем «Кот и клоун»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Инфаркт случился после номера с першем «Кот и клоун», рассказал в беседе с KP.RU народный артист Юрий Куклачев. По словам дрессировщика, такой номер исполняет только он один во всем мире.

В конце первого отделения концерта я выполнил трюк, который делал много лет. Номер с першем «Кот и клоун», где я прыгаю на палке… Этот трюк я показывал и в 70 лет, и раньше. Номер уникальный, его никто в мире не исполняет, кроме меня. Вот и решил на своем 75-летии показать класс. Видимо, переоценил свои силы, — поделился артист.

Дрессировщик отметил, что он переболел коронавирусом, из-за чего у него начались проблемы с сердцем. После этого трюка в антракте случился инфаркт. Тогда сын артиста Дмитрий объявил, что представление продолжится, но уже без самого Куклачева. Вместо него все второе отделение концерта отработали его дети: Дмитрий, Владимир и Екатерина.

В тот день на концерте был певец SHAMAN, на глазах у которого и случился инфаркт, добавил артист. После успешно проведенной операции Ярослав Дронов (настоящее имя певца) отправил хирургу Куклачева 100 роз.

Ранее Юрий Куклачев рассказал, что молодой хирург Роман сотворил чудо, проведя рискованную операцию на сердце. Он отметил, что сердце было непригодно для жизни, но специалист спас его.