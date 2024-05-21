Куклачев рассказал о хирурге, который вернул его к жизни Куклачев: молодой хирург Роман сотворил чудо и провел операцию на сердце

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Молодой хирург Роман сотворил чудо, проведя рискованную операцию на сердце, рассказал KP.RU народный артист Юрий Куклачев. По словам дрессировщика, сердце было непригодно для жизни, но специалист спас его.

Сердце было непригодно для жизни. Меня привезли в больницу в критическом состоянии, пришлось три раза сердце запускать. Спас молоденький мальчик — хирург. Фамилию я не знаю, а зовут его Роман. Всего 32 года. Он уникальный специалист, — поделился Куклачев.

Артист отметил, что другие кардиологи изумлялись, какую сложную операцию провел хирург, установив сразу пять стентов. Все сосуды сердца были закальцинированы, добавил Куклачев. Обычно за такую сложную операцию мало кто берется, однако хирург рискнул, сказал он.

Ранее стало известно, что народный артист РСФСР Юрий Куклачев вернется к репетициям с котами только в конце июня. До этого он будет восстанавливаться и следовать советам врачей. Если все пройдет хорошо и врачи одобрят, маэстро сможет выступить на сцене Театра в Хамовниках уже в середине лета, хотя без цирковых трюков, которые спровоцировали у него недомогание. На данный момент Куклачев проходит реабилитацию в Подмосковье.