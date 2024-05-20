Mash: стало известно, когда Куклачев сможет вернуться к репетициям Mash: Куклачев вернется к репетициям с котами только в конце июня

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Telegram-канал Mash сообщает, что народный артист РСФСР Юрий Куклачев вернется к репетициям с котами только в конце июня. До этого, как пишет канал, он будет восстанавливаться и следовать советам врачей.

По информации канала, Куклачев намерен вернуться к тренировкам через три-четыре недели. Если все пройдет хорошо и врачи одобрят, говорится в публикации, маэстро сможет выступить на сцене Театра в Хамовниках уже в середине лета, хотя без цирковых трюков, которые спровоцировали у него недомогание.

Авторы Mash отметили, что на данный момент Куклачев проходит реабилитацию в Подмосковье после инфаркта и операции на сердце: ему было установлено пять стентов. Для ускорения восстановления он выполняет упражнения по назначению врачей, гуляет на свежем воздухе и проводит время с родными и внуками.

Куклачев почувствовал недомогание 12 апреля во время празднования своего 75-летнего юбилея на сцене. Он выступал с концертом «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни». Его экстренно госпитализировали и прооперировали. Артист уточнял, что во время операции у него произошла остановка сердца.

Ранее медики оценили состояние заслуженного артиста РФ Николая Носкова как средней степени тяжести. Он все еще находится в больнице и испытывает сильные боли в правой части тела — в руке и ноге.