Юрий Шевчук: я готов отказаться от госнаград из-за ситуации на Украине

Российским артистам, критикующим проведение спецоперации РФ на Украине, следует отказаться от государственных наград, заявил NEWS.ru лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. Музыкант выразил готовность вернуть свои госнаграды, как только найдёт их, и подчеркнул, что не изменит гражданскую позицию. Шевчук добавил, что не уедет из России и будет сопротивляться, если его «станут выпинывать из страны». Таким образом лидер ДДТ отреагировал на обращение депутата Госдумы Екатерины Стенякиной в Комиссию по государственным наградам с предложением лишить госнаград артистов и общественных деятелей, которые публично высказались против специальной военной операции в ДНР и ЛНР.

Я готов вернуть свои награды обратно, сделаю это абсолютно спокойно. Но не готов отказаться от своей гражданской позиции. Правда, я даже не знаю, где эти награды лежат, их искать надо, — заявил Юрий Шевчук.

Лидер ДДТ напомнил, как в 1969 году основатель The Beatles Джон Леннон вместе с пояснительным письмом отправил в Букингемский дворец королеве Великобритании Елизавете II вручённый ему ранее орден Британской империи в знак протеста против стратегии Англии в конфликте во Вьетнаме. По мнению Юрия Шевчука, «бросить награды» должны и российские артисты, высказывающиеся против спецоперации на Украине.

Музыкант добавил, что не собирается эмигрировать и будет бороться, даже если его погонят из России.

Уехать в Израиль? Зачем? Во-первых, я не еврей. А если кроме шуток, я буду сопротивляться, даже если меня станут выпинывать из страны. Потому что я, блин, Родину люблю. Для меня Родина — это не правительство, а хорошие простые люди, деревья. Я могу сутками целовать берёзки, как Серёга Есенин, и писать надрывные стихи. Родина — это бабушка, которой не хватает мелочи, чтобы расплатиться за колбасу в магазине. Вот для меня Родина, — объяснил исполнитель.

Как следует из открытых источников, Юрий Шевчук имеет звание народного артиста Республики Башкорстостан и был награждён медалью МЧС России «Участнику чрезвычайных гуманитарных операций», знаком отличия МВД «Серебряный Крест», наградным знаком «Участник боевых действий в Чечне».

Напомним, что 11 марта депутат Госдумы Екатерина Стенякина обратилась к председателю Комиссии по госнаградам Дмитрию Миронову с предложением лишить госнаград и почётных званий артистов, которые не поддерживают проведение спецоперации на Украине. По её мнению, «в ситуации санкционного и информационного давления на нашу страну такое „раскачивание лодки“ как минимум недопустимо». Депутат от «Единой России» считает, что критики спецоперации «позволили себе высказывания, не соответствующие высокому статусу наград, полученных ими ранее». Стенякина упомянула, в частности, юмориста Максима Галкина, награждённого медалью «За веру и добро», орденом Дружбы, орденом Почёта Кузбасса, и лидера «Аквариума» Бориса Гребенщикова, удостоенного ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что деятелям культуры, выступающим против действий президента Владимира Путина на Украине и работающим в российских государственных культурных учреждениях, следовало бы покинуть свои посты. По словам политика, тех, кто занимает коллаборационистскую позицию и предаёт свой народ и государство, презирают в том числе и за рубежом. Однако Лия Ахеджакова сообщила NEWS.ru, что не будет увольняться из московского театра «Современник», при этом оставаясь противницей военной спецоперации на Украине.