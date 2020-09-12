Высоцкая в честь победы мужа показалась в Италии в футболке с гербом СССР

https://static.news.ru/photo/08d8c630-f57d-11ea-87b9-fa163e074e61_660.jpg Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юлия Высоцкая по-своему отметила победу мужа Андрея Кончаловского на Венецианском фестивале. Режиссёр получил специальный приз за весьма специфичную картину «Дорогие товарищи!» о сталинизме и советском прошлом страны.

С самого начала Кончаловский был уверен, что его картину не поймут, но произошло обратное: фильм имел у зрителей огромный успех. Картина основана на реальных событиях и повествует о том, как в Новочеркасске в 1962 году рабочие попали под обстрел из-за протеста против сокращения зарплат.

Юлия Высоцкая сыграла в ленте роль жёсткого партийного деятеля, с подачи которого и произошли эти трагические события. Её роль европейские СМИ назвали самой блистательной в карьере актрисы.

Сама Высоцкая тоже явно не ожидала такого успеха. Она очень эмоционально отреагировала на их с супругом победу на фестивале в Италии.

Вот это даааа!!! Спасибо, — написала актриса в личном блоге.

По этому случаю актриса нарядилась в белую футболку с советским гербом, чем очень впечатлила своих подписчиков. «Роскошная женщина в футболке», «Прекрасна в любом наряде», «Потрясающая, космическая, нереальная женщина», написали поклонники в комментариях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что режиссёр Андрей Кончаловский признался, что специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля за его фильм «Дорогие товарищи!» стал для него неожиданностью. По его словам, он не думал, что картина о расстреле рабочих в 1962 году в Новочеркасске вообще попадёт на фестиваль.