Вожатый хочет мальчика: книга «Лето в пионерском галстуке» вызвала скандал Депутат ГД Нина Останина попросила Роскомнадзор проверить «роман о пионерах-геях» на пропаганду ЛГБТ и выступила за возбуждение уголовного дела

Фото: Пресс-служба Popcorn Books

Бурные обсуждения в соцсетях книги «Лето в пионерском галстуке» свидетельствуют о том, что писателям удалось оторвать подростков от гаджетов и вернуть их к чтению бумажных носителей. Пока ЛВПГ, как для удобства сократили название книги её фанаты, свободно продаётся в магазинах и маркетплейсах, но всё может измениться. Тема кажется спорной не только родителям, но и депутатам Госдумы, которые обратились в Роскомнадзор с просьбой о проверке содержания книги и выступают за возбуждение уголовного дела. Однополая любовь пионера и вожатого — пропаганда ЛГБТ или неудобная тема, о которой надо говорить с молодёжью? Когда выйдет вторая часть — книга «О чём молчит Ласточка» — и чего ждать от неё? Об этом — в материале NEWS.ru.

О чём книга «Лето в пионерском галстуке»

Главные герои «Лета в пионерском галстуке» — 16-летний Юра, который приехал из Харькова в подмосковный лагерь «Ласточка» на последнюю смену, и 19-летний вожатый — студент МГИМО Володя. В процессе подготовки спектакля парни сближаются, и постепенно их дружба перерастает в романтические чувства. Как говорится в аннотации, это «история о том, что в СССР не всё было гладко, правильно и безлико, что были переживания, страсти, влечения и чувства, которые не вписывались в рамки морали на пути к „светлому будущему“, и что это будущее оказалось не таким уж и светлым». На деле большую часть 544-страничной книги занимает не любовь подростка и вожатого, а описание советского прошлого на фоне развития отношений молодых людей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авторы произведения — Катерина Сильванова и Елена Малисова. Сочинительство для двух подруг — пока скорее хобби, свои прошлые рассказы они публиковали интернете и смогли собрать неплохую фан-базу. Сильванова и Малисова написали «Лето...» в свободное от основной работы время и, по их собственным словам, «точно не надеялись, что такой роман можно будет издать в России». Сильванова отмечала, что «книг с подобной тематикой в России просто не было», авторам казалось, что «если нет книг на рынке, то и спроса на них нет».

Мы считали невозможным, чтобы книги на спорные темы лежали бы просто в магазинах и продавались. Да мы вообще не думали, что наш роман может быть кому-то интересен с точки зрения коммерции, — признавалась Елена Малисова.

Хештеги, видео и ажиотаж вокруг ЛВПГ

В 2020 году московское издательство Popcorn Books, публикующее «художественные книги для молодёжи, которые затрагивают „неудобные“ темы самоидентификации, проблемы расизма и сексизма, отношение к собственному телу, психические расстройства и т. п.», подтвердило, что выпустит ЛВПГ в свет.

Писательницы признаются, что «перестали считать» тираж на отметке в 150 тысяч экземпляров. «Лето в пионерском галстуке» стало одной из самых популярных книг весны 2022 года. Роман об однополой любви двух подростков предназначен для читателей старше 18 лет, однако обсуждения и челленджи в соцсетях говорят о том, что её читают и дети. Отзывы об ЛВПГ разнятся: от «вызывающего ностальгию» и «лёгкого летнего романа» до «пустой траты времени» и «открытой пропаганды ЛГБТ».

После выхода в свет «Лето в пионерском галстуке» вызвало ажиотаж в Сети, книгу предлагали купить за бешеные деньги и просили в подарок на день рождения. Хештеги #лпвг и #летовпионерскомгалстуке завирусились в соцсетях, в TikTok возник тематический тренд: авторы видео демонстративно лили слёзы над книгой, и каждый старался «переплакать» другого. При этом, если верить авторам, они не прилагали специальных усилий по продвижению книги на спорную тему в интернете.

Есть ли в книге «Лето в пионерском галстуке» пропаганда ЛГБТ?

До последнего времени у экспертов не было повода исследовать, содержится ли в «Лете в пионерском галстуке» пропаганда ЛГБТ. Большинство сцен с описанием отношений Юры и Володи — их внутренние метания и непонимание того, что делать с «запретными» чувствами. Дело происходит в 1986 году, и влюблённые прекрасно знают, с какими осуждением советское общество относится к геям. Непосредственное описание физического контакта занимает чуть больше страницы.

Однако 31 мая председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила в Роскомнадзор просьбу о проверке содержания ЛВПГ, дискредитирующей, по мнению депутата, образ советской пионерии и семейные ценности.

Мы считаем, что эта книга издана с нарушением закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. А эта книга не что иное, как пропаганда. Она рассчитана на детей и подростков. По нашему мнению, авторы и издательство должны понести ответственность. И если Роскомнадзор выдаст нам заключение [о наличии пропаганды ЛГБТ], мы направим обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой о возбуждении уголовного дела, — рассказала Нина Останина в беседе с NEWS.ru.

NEWS.ru отправил запрос в Popcorn Books с просьбой изложить свою позицию относительно возможного наличия в книге пропаганды гомосексуализма, но представители издательства пока на него не ответили. Как сообщается в официальной группе Popcorn Books во «ВКонтакте», вторая часть книги о том, как сложились отношения Юры и Володи спустя много лет, под названием «О чём молчит Ласточка» должна выйти в 2022 году.

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