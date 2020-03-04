Популярность книги писателя Альбера Камю «Чума» резко выросла во Франции. Это совпало с распространением коронавируса в мире.
Показатели по продажам романа издательства Folio достигли примерно 1700 экземпляров против 450 за такой же период в 2019 году,
В Италии «Чуму» стали покупать чаще в три раза, а в одном из книжных онлайн-магазинов книга поднялась в рейтинге на шестое место. Как отмечает телеканал, популярность литературных произведений связана с настроениями в обществе. Например, после терактов, произошедших в Париже и пригороде в ноябре 2015 года, люди стали чаще покупать книгу Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». В ней писатель делится воспоминаниями о жизни во французской столице.
Как писал NEWS.ru, триллер «Заражение» американского режиссёра Стивена Содерберга, который рассказывает про смертельный вирус, зародившийся в Китае, вошёл в топ-10 американского проката iTunes.
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