https://static.news.ru/photo/f48fa0ec-5e30-11ea-8a00-fa163e074e61_660.jpg Фото: brewbooks/CC BY-SA 2.0/flickr.com

Популярность книги писателя Альбера Камю «Чума» резко выросла во Франции. Это совпало с распространением коронавируса в мире.

Показатели по продажам романа издательства Folio достигли примерно 1700 экземпляров против 450 за такой же период в 2019 году, сообщает канал BFM TV со ссылкой на Edistats.

В Италии «Чуму» стали покупать чаще в три раза, а в одном из книжных онлайн-магазинов книга поднялась в рейтинге на шестое место. Как отмечает телеканал, популярность литературных произведений связана с настроениями в обществе. Например, после терактов, произошедших в Париже и пригороде в ноябре 2015 года, люди стали чаще покупать книгу Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». В ней писатель делится воспоминаниями о жизни во французской столице.

Как писал NEWS.ru, триллер «Заражение» американского режиссёра Стивена Содерберга, который рассказывает про смертельный вирус, зародившийся в Китае, вошёл в топ-10 американского проката iTunes.