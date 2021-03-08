Ведущий программы «Человек и закон» высказался о смерти телевидения

https://static.news.ru/photo/5595b194-80b6-11eb-a954-96000091f725_660.jpg Алексей Пиманов Фото: sc.mil.ru

Телевидение не умирает, коротко высказался в интервью NEWS.ru ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов.

Не телевидение умирает, а умирает тот, кто не умеет делать хороший контент. Хороший контент будут смотреть везде. Совершенно не важно, как этот контент дойдёт до зрителя: с помощью оптоволокна, спутника или антенны, — отметил Пиманов.

Кроме того, ведущий программы отметил, что его передача присутствует в Интернете и социальных сетях, где собирается в основном молодёжная аудитория.

Социальные сети — это короткий формат. С информационной точки зрения мы давно там. Но «Человек и закон» — это длинный формат. Телевидение — это вообще для взрослых. Если ты хочешь делать контент для аудитории телевидения — ты должен делать одно, для Интернета — нужна другая подача. Но мы делаем и так, и так. Мы спокойно к этому относимся. Поверьте, наша тема будет вечна, — сказал ведущий программы «Человек и закон».

Ранее ведущий «Угадай мелодию» Валдис Пельш в интервью NEWS.ru ответил, возможна ли программа без него.