Пельш ответил на возможность существования «Угадай мелодию» без него

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Валдис Пельш в интервью NEWS.ru в шуточной форме ответил, возможно ли передача «Угадай мелодию» без него в роли ведущего.

Хотелось бы верить, что существование программы без меня невозможно. Один режиссёр, когда узнал, что он лишается театра и его заменит другой человек, сказал труппе: «Театр сжечь» (смеётся). Вот и я бы спокойно отправил смс своему продюсеру: «Прошу сжечь павильон» (смеётся), — сказал Пельш.

Кроме того, ведущий программы уверен, что передача может выходить в линейном эфире, но при определённых условиях.

У программы есть большой запас прочности — она совершенно может встать в линейку программ. Но с одним условием: нужно вернуть обычных зрителей нашей страны. Участие звёзд — это, на мой взгляд, пагубный путь. Когда смотрю программы своих коллег, где опять участвуют звёзды, я выключаю. Я эту программу хочу воспринимать, как неизвестность, как вызов: как стать героем и выиграть деньги, — отметил Пельш.

Ранее NEWS.ru писал, что Пельш призвал депутатов платить россияням за некомфортную жизнь.