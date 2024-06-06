«В жестокий век восславил я свободу»: что сделал Пушкин для России

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»

Поэт и писатель Александр Пушкин остается для российской культуры ключевой фигурой, а его произведения — не только актуальными, но и любимыми среди читателей. Что литератор сделал для России и почему его считают великим?

В чем видел Пушкин свое назначение

В 1836 году (за год до смерти) поэт написал стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». В нем Пушкин обозначил свои заслуги в следующих строках: «И долго буду тем любезен я народу, / Что чувства добрые я лирой пробуждал, / Что в мой жестокий век восславил я Свободу / И милость к падшим призывал».

За 10 лет до этого публике было представлено стихотворение «Пророк». В нем Пушкин развивал идею божественной сути искусства и пророческого предназначения творца.

«И Бога глас ко мне воззвал: / „Восстань, пророк, и виждь, и внемли, / Исполнись волею моей / И, обходя моря и земли, / Глаголом жги сердца людей“», — говорится в строках стихотворения.

Что Пушкин сделал для русского языка

Лингвист Юрий Сорокин отмечал, что «одной из важнейших исторических заслуг» Пушкина стало преобразование русского литературного языка. С именем поэта и его деятельностью связано начало нового периода в истории русского литературного языка.

«Деятельность Пушкина составляет важный исторический этап в совершенствовании национального языка, неразрывно связанном с развитием всей национальной культуры, поскольку национальный язык является формой национальной культуры. Пушкин потому явился основоположником современного литературного языка, близкого и доступного всему народу, что был писателем истинно-народным, чье творчество обогатило нашу национальную культуру», — подчеркивал ученый.

Литературовед профессор Томского государственного университета Ольга Лебедева в разговоре с порталом «Научная Россия» заявляла, однако, что Пушкин в этом аспекте во многом обязан своему учителю поэту Василию Жуковскому.

«Жуковский — абсолютный новатор в смысле поэтического языка. В языке Пушкина, например, можно услышать голоса М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, выделить особенности стиля его ближайших современников — того же Жуковского, Е. А. Баратынского, К. Н. Батюшкова. Жуковский в этом смысле родился как бы на пустом месте. <...> Если бы Жуковский не создал язык русской поэзии, стиль русской поэзии, Пушкину было бы не на чем писать. Язык Пушкина — это генетически язык лирики Жуковского», — считает профессор.

Иван Тургенев в знаменитой речи об авторе «Евгения Онегина» указывал, что Пушкину «одному пришлось исполнить две работы, в других странах разделенные целым столетием и более, а именно: установить язык и создать литературу».

В заметках Пушкин призывал познавать русский язык через разговорный язык «простого народа (не читающего иностранных книг и, слава богу, не выражающего, как мы, своих мыслей на французском языке)». Кроме того, писатель считал, что «изучение старинных песен, сказок и т. п. необходимо для совершенного знания свойств русского языка».

Пушкин в своих трудах подчеркивал, что русский язык — «гибкий и мощный в своих оборотах», но вместе с тем «столь переимчивый и общежительный в своих отношениях к другим языкам». Поэт категорически осуждал засорение русской литературной речи иностранными словами, злоупотребление ими в жаргоне «офранцуженного» дворянства.

Как Пушкин сделал литературу национальной

Одна из заслуг Пушкина состоит в том, что он точно угадал литературное направление, в котором следует развиваться. Поэт стал первым русским реалистом, в то время как за рубежом это направление только зарождалось, и задал отечественным писателям и поэтам вектор, благодаря которому русская литература стала такой великой, какой мы ее знаем сейчас.

Кроме того, Пушкин развил «антинаполеоновский» патриотизм. Он начал активно использовать национальные сюжеты из песен и сказок своей няни Арины Родионовны, из фантастической литературы XVIII века, из народных свидетельств о пугачевском восстании. Кроме того, он брал иностранные сюжеты и адоптировал их под русские реалии. Яркие примеры тому «Маленькие трагедии», «Подражание Корану» и другие.

В чем гениальность «Евгения Онегина»

Критик Виссарион Белинский назвал одно из главных произведений Пушкина «энциклопедией русской жизни». Литературовед Юрий Лотман создал обширный комментарий к «Евгению Онегину», в котором расшифровывает все скрытые поэтом культурные коды.

Уникально произведение не только своей формой (роман в стихах — уникальный жанр в литературе), но и широким охватом действительности. Из текста читатель многое узнает об эпохе, в том числе о воспитании детей в дворянской семье, моде в высшем свете, образовании, которого было достаточно, чтоб «свет решил, что он умен и очень мил», о культуре, репертуаре театров, где идут балеты, о высшем свете Петербурга с «необходимыми глупцами», клеветниками, чопорными «бальными диктаторами», а также о нравах общества, патриархальной Москве, жизни провинциальных помещиков и деталях быта.

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