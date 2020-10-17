В Великобритании появилась новая работа Бэнкси

https://static.news.ru/photo/14810dd6-1070-11eb-803f-fa163e074e61_660.jpg Фото: banksy/instagram.com

Новые граффити уличного художника Бэнкси появились в британском Ноттингеме. Жители города рады этому.

Рисунок выполнен в стиле, присущем известному художнику. На стене дома изображена девочка, крутящая вместо обруча шину от велосипеда, а рядом находится велосипед без колеса.

Творение, приписываемое Бэнкси, появилось у салона красоты, владелец которого даже заявил, что видел фургон с затемнёнными стёклами перед этим. И даже считает, что встречался с самим автором работы, подмигнувшим ему в ответ на вопрос, кто нарисовал граффити. При этом сам художник пока официально не подтвердил своё авторство, сообщает портал hypebeast.com.

Власти города в ближайшее время обсудят судьбу граффити. Но горожане обрадовались появлению рисунка. По их мнению, Ноттингем нуждается в чём-то подобном именно сейчас, чтобы обсуждать не только коронавирус.

Как писал NEWS.ru, сотрудники лондонского метрополитена стёрли новые граффити британского анонимного художника Бэнкси, на которых он изобразил чихающих крыс. Он нанёс рисунки прямо внутри вагона.

Представители корпорации Transport for London заявили, что артист нарушил «строгую политику по борьбе с граффити», создав работу, призывающую пассажиров носить маски в период пандемии коронавируса.