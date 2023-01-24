В Третьяковке показали сокровища Владимиро-Суздальской земли В Новой Третьяковке открылась выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли»

В Новой Третьяковке открыли выставочный проект «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли», приуроченный к тысячелетию первого письменного упоминания о Суздале. В экспозицию вошли порядка 600 экспонатов из собрания государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника, передает журналист NEWS.ru.

По словам генерального директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, «это абсолютно уникальная выставка, которая впервые в истории отечественного музейного дела собирает огромное количество экспонатов из самых различных соборов, монастырей и музейных пространств Владимиро-Суздальской земли».

И это тот редчайший случай, когда музей, представляя свою коллекцию на другую площадку, выдает всё, что обычно невозможно получить даже по одиночке, — подчеркнула Трегулова.

Выставку открывают златые врата суздальского Богородице-Рождественского собора XIII века. Они являются древнейшим памятником подобного рода, созданным на территории Руси. За 800 лет врата реставрировали только один раз, в середине XVIII века. В 2010 году их возили в парижский Лувр, но даже после этого реставрация не понадобилась.

Это действительно, я не побоюсь таких громких слов, просто настоящий подвиг музейщиков, потому что готовилась она [выставка] в очень сжатые сроки. При этом обращение с такими уникальными памятниками требовало от нас максимального напряжения всех сил и максимального обеспечения безопасности и сохранности всего, что представлено здесь, — отметила Зельфира Трегулова.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли»

Более 200 предметов выставки экспонируются впервые, в том числе покрова на гробницы княгини Анны Хованской (1633) и князя Ивана Шуйского (1638). Одной из редких икон, представленных на выставке, стала Боголюбская икона Богоматери. Древнейший русский образ был написан в память о явлении Богородицы князю Андрею Юрьевичу. В экспозиции также представлен старинный символ города Владимира и его князей — белокаменный резной лев, и предметы, обнаруженные в археологических кладах за последние 200 лет.

Ранее организаторы экспозиции «Романовы» исторического парка «Россия — моя история» на ВДНХ составили рейтинг любимых россиянами картин о жизни царской семьи. С 2018 года частью данной выставки стал зал, где представлены картины и гравюры с историческими сюжетами из жизни монархов. Посетители могли выбрать любимые картины, нажав на кнопку-лайк возле каждого изображения.

Почти 500 тысяч голосов посетители отдали за работу чешского гравера Вацлава Холлара «Подлинный портрет кота великого князя Московии». Работа оставалась любимой у зрителей в течение пяти лет существования проекта. Второе место (242 309 лайков) было отдано произведению «Любимцы императорской семьи» Александра Швабе, на котором изображены собаки монаршей семьи. В тройку лидеров вошла картина русского художника Василия Сурикова «Императрица Анна Иоановна в петергофском „Тампле“ стреляет оленей» (210 687 лайков). Любимцем посетителей оказался Николай I — четвертое (150 970 лайков) и пятое (125 719 лайков) места заняли картины Николая Сверчкова «Николай I в санях» и Егора Ботмана «Николай I с пуделем».