В Севастополе состоится спектакль «Грифон» в честь Дня Крещения Руси

Фото: Пресс-центр «Россия - моя история»

В Севастополе в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» пройдет спектакль «Грифон»

В Севастополе в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» пройдет спектакль «Грифон» в честь Дня Крещения Руси. Директор фонда «Моя история» Иван Есин поручил открыть спецпоказ постановки в субботу, 30 июля.

День Крещения Руси, который традиционно отмечается в конце июля, — это особенный день не только для всех православных жителей России, но особенно для жителей купели православия — Севастополя. Мы считаем, что День памяти крестителя Руси — святого великого князя Владимира — должен быть особенным днём в «Херсонесе» и Севастополе, — заявил Есин.

При этом в текущем театральном сезоне спектакль «Грифон» будут показывать на сцене под открытым небом до 24 сентября. Сценарий спектакля содержит сцены, описывающие предысторию Крещения Руси святым князем Владимиром и события X века, которые предшествовали принятию христианства на Руси. Зрителям покажут, как князь потребовал руку царевны Анны Византийской, а также ее переживания о предстоящем браке.

30 июля на территории стройки Университета креативных индустрий в рамках фестиваля «Таврида. АРТ» в Крыму также состоится концерт «Зарождение» под руководством дирижера Юрия Башмета. В программе шоу прозвучат произведения современных классиков и композиторов.