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Во время строительства моста через Керченский пролив было обнаружено около одного миллиона артефактов.

При подготовке территории для возведения переправы и подходов к ней площадь раскопок превысила 56 гектаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост». Количество находок достигло одного миллиона. Сто...