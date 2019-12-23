Кинокомпания «Союзмультфильм» опубликовала мультфильм «Умка на ёлке», завершающий классическую советскую трилогию.
В анимационной картине главный герой — медвежонок — возвращается домой после странствия.
Новый «Умка на ёлке» расскажет о важности искренней дружбы и тёплых семейных взаимоотношений, а также покажет пример доброго отношения к братьям нашим меньшим, — говорится в описании к ролику.
Отмечается, что после выхода первого мультфильма прошло 50 лет. Сценарий написала Мария Богданова, режиссёром выступил Александр Воробьёв, художником-постановщиком стал Пётр Захаров.
Как писал NEWS.ru, 14 декабря «Союзмультфильм» представил новую часть мультфильма про Умку.
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