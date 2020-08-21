В Москве отменили фестиваль «Спасская башня»

https://static.news.ru/photo/68dee07a-e3ba-11ea-9b6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» на Красной площади решили отменить из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщают организаторы.

В связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий в Москве в период конца августа — начала сентября руководство города уведомило организаторов об отмене мероприятия на Красной площади с 28 августа по 6 сентября 2020 года, — сказали ТАСС в дирекции.

Следующий фестиваль пройдёт в Москве с 27 августа по 5 сентября 2021 года.

«Спасская башня» существует уже 12 лет. Обычно в мероприятии принимают участие российские и зарубежные военные оркестры, фольклорные коллективы, а также подразделения почётной охраны глав государств. Фестиваль приурочен ко Дню города Москвы. Название ему дала Спасская башня Московского Кремля на Красной площади, возле которой традиционно проходит праздник.

Как ранее писал NEWS.ru, Международный Дягилевский фестиваль не пройдёт из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Изначально событие должно было состояться в июне, однако позже его перенесли на август.