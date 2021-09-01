В Молдавии открыли памятник Гарри Поттеру

Читайте нас в Google Новости

Возле Приднестровского государственного университета имени Тараса Шевченко в Тирасполе установили статую Гарри Поттера. Церемония открытия состоялась в День знаний. Об этом сообщил Telegram-канал «Приднестворец».

Памятник изображает волшебника из художественного мира Джоан Роулинг, у него на плече сидит сова.

Теперь универ можно переименовать в Хогвартс, — написал под видео один из подписчиков.

ПГУ им. Тараса Шевченко — самое старое и самое крупное учебное заведение в Молдавии, оно было основано в 1930 году. Среди выпускников знаменитые молдавские государственные деятели, писатели и учёные.

Ранее МИД России осудил осквернение памятников ВОВ в Молдавии. Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду на тщательное расследование и привлечение к ответственности виновных.