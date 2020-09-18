В Минкультуры пообещали пересмотреть подходы к госзаданиям для театров

https://static.news.ru/photo/7ab3ef3c-fa8c-11ea-be9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство культуры России пересмотрит уже устаревшие подходы к формированию государственного задания для театров. Об этом заявила статс-секретарь, замглавы ведомства РФ Алла Манилова.

По её словам, также Минкульт будет финансировать до 60% обязательных расходов театров для того, чтобы сохранить их экономическую устойчивость. Об этом она сказала на расширенном заседании правления петербургского отделения Союза театральных деятелей России.

По словам Маниловой, «бюджетная политика в культурной сфере должна отвечать вызовам сегодняшнего дня». Это подталкивает ведомство к пересмотру уже устаревших подходов к формированию госзадания для театров. Кроме того, она рассказала, что на сегодняшний день министерство начало успешно применять современные механизмы поддержки театров в регионах, передаёт «Интерфакс».

Мы активно участвуем в жизни не только федеральных театров. Ключевые направления финансирования региональных учреждений — это субсидии на реализацию творческих проектов, «Большие гастроли. Межрегиональная программа», театральные гранты, программы «Театр – детям» и «Театры малых городов» и другие, — поделилась замминистра.

Ранее NEWS.ru писал о том, что народный артист России Евгений Князев положительно отнёсся к предложению актёра Михаила Ефремова, осуждённого на восемь лет колонии за смертельное ДТП, которое касается создания Российского тюремного театра.