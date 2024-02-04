В Минкультуры назвали причину отмены спектакля с Серебряковым и Раппопорт Минкультуры: спектакль с Серебряковым и Раппопорт отменили по просьбам граждан

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт отменили в Ярославле после многочисленных обращений граждан и активистов, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Министерства культуры Ярославской области. Постановка должна была состояться 26 февраля.

Мы не могли проигнорировать многочисленные обращения граждан и активистов, попросивших отменить спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым. В связи с этим спектакль, запланированный на 26 февраля, было решено не проводить, — заявили в ведомстве.

Ранее об отмене спектакля «Эйнштейн и Маргарита» в Ярославле сообщил организатор — концертно-зрелищный центр «Миллениум». Зрителям заявили, что стоимость ранее купленных билетов будет возмещена. По информации местных СМИ, один из активистов написал письмо с требованием отменить постановку главе Ярославской области, в региональную думу и другие инстанции. В обращении утверждалось, что играющие в спектакле Серебряков и Раппопорт проживают за границей, выступают против специальной военной операции и продолжают зарабатывать деньги в России.