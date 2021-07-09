Итальянские учёные впервые узнали, как выглядит почерк Данте

Монахиня Джулия Холлоуэй обнаружила в библиотеках Ватикана и Флоренции рукописные листы, вероятно, принадлежавшие великому поэту Данте Алигьери, создавшему «Божественную комедию». Благодаря черновикам учёные впервые узнали, как выглядит почерк поэта, передаёт The Times.
По данным газеты, работы
Почерк в недавно найденной рукописи похож на школьный, но письмо выполнено на превосходном тосканском диалекте <...>. Копий рукописной версии комедии Данте не сохранилось. Однако Леонардо Бруни — учёный эпохи Возрождения, который видел почерк Данте, описывал его как тот, что я нашла, — отметила монахиня.
Женщина считает, что находки дают некоторое представление о шедевре Данте — «Божественной комедии». Произведение он закончил в 1320-м, за год до своей смерти. Например, в черновиках нарисован квадрат, наложенный на круг. Именно такую концепцию поэт использовал в «Божественной комедии» для описания Бога.
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