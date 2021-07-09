Итальянские учёные впервые узнали, как выглядит почерк Данте

Монахиня Джулия Холлоуэй обнаружила в библиотеках Ватикана и Флоренции рукописные листы, вероятно, принадлежавшие великому поэту Данте Алигьери, создавшему «Божественную комедию». Благодаря черновикам учёные впервые узнали, как выглядит почерк поэта, передаёт The Times.

По данным газеты, работы датируются концом XIII века. Писатель тогда учился во Флоренции, где ему преподавал Брунетто Латини — итальянский философ, учёный, политический и государственный деятель. Он же опекал Данте после смерти отца. Холлоуэй до принятия пострига изучала Средневековье в Принстонском университете (США). Историк считает, что сочинения «дают представление о гениальности Данте».

Почерк в недавно найденной рукописи похож на школьный, но письмо выполнено на превосходном тосканском диалекте <...>. Копий рукописной версии комедии Данте не сохранилось. Однако Леонардо Бруни — учёный эпохи Возрождения, который видел почерк Данте, описывал его как тот, что я нашла, — отметила монахиня.

Женщина считает, что находки дают некоторое представление о шедевре Данте — «Божественной комедии». Произведение он закончил в 1320-м, за год до своей смерти. Например, в черновиках нарисован квадрат, наложенный на круг. Именно такую концепцию поэт использовал в «Божественной комедии» для описания Бога.

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