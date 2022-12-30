Умерла британский модельер Вивьен Вествуд

Фото: Социальные сети

Британский модельер Вивьен Вествуд умерла в возрасте 81 года. Об этом говорится в сообщении ее дома моды. Причины смерти не называются.

Вивьен Вествуд умерла сегодня, мирно, в окружении своей семьи в Клэпхеме, Южный Лондон. Мир нуждается в таких людях, как Вивьен, чтобы измениться к лучшему, — говорится в тексте сообщения.

Вивьен Вествуд считается основательницей стиля панк в высокой моде. Она родилась в небогатой семье в деревне Тинтвисл на северо-западе Англии в графстве Чешир, окончила среднюю школу в соседнем Дербишире. В 1958 году вместе с семьёй переехала в Лондон, где поступила в школу художников «Харроу». Затем училась в школе художественного искусства «Трент парк». В 1970 году Вивьен начала заниматься дизайном, занималась разработкой стиля музыкальной панк-группы Sex Pistols, в 1981 создала собственный бренд одежды.

Вествуд стала второй женщиной-модельером Британии после Мэри Куант, кто представлял свои коллекции в Париже.

В 1992 году она получила из рук британской королевы Елизаветы II титул дамы-офицера Ордена Британской империи, а в 2006 — дамы-командора Ордена Британской империи.

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