Умерла актриса Леви из «Тайн следствия»: что известно, последние дни

Фото: vk.com/id110909604

Актриса Элеонора Леви

Актриса Элеонора Леви (настоящая фамилия — Мовилло) умерла на 59-м году жизни, сообщила ее дочь Ксения Шведова. Что известно о причинах смерти и последних днях жизни артистки, какими ролями она запомнилась?

Что известно о смерти Леви

Дочь актрисы разместила в ее профиле во «ВКонтакте» пост со свечой, посвященный утрате матери, и в комментариях ответила на принесенные ей соболезнования.

«Мама. Догорит прощальная свеча, и глаза наполнятся слезами. Трудно жить на свете без тебя и поверить, что тебя нет с нами», — гласит текст картинки.

Как уточнил сайт «Кино-театр.ру», Леви не стало 23 апреля 2025 года. Причина смерти и информация о последних днях жизни остается неизвестной, Шведова по этому поводу не высказывалась. Нет информации и о дате и месте прощания с Леви.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Мовилло родилась 8 июля 1966 года, окончила Воронежский государственный институт искусств по специальности «артист драматического театра и кино» (курс Н. В. Дубинского).

Как сообщил телеканал «Вести», актриса также училась в NOVA college в Северной Вирджинии. Какое-то время Леви работала в США.

В последние годы артистка жила в Москве. Она работала преподавателем английского языка, а также обучала мастерству актера. Согласно ее странице во «Вконтакте», Леви была не замужем, у нее, кроме дочери Ксении, есть брат Михаил.

Последний пост артистка опубликовала 22 апреля, поздравив друзей и поклонников с Пасхой. На фотографиях — ее дочь с куличами.

Чем известна Леви

Леви начала свою карьеру в кино в 1992 году с роли Фаины Каплан в российско-немецком фильме «Два капитана — 2» Сергея Дебижева. Также она сыграла мать Гусева в сериале «Кулагины», Осину в сериале «Условный мент — 2», Зубову в сериале «Свои — 3».

У актрисы были эпизодические роли в сериалах «Невский. Охота на Архитектора», «Филин», «Метод Михайлова», «Тайны следствия — 19», «Великолепная пятерка — 3» и других. Последней работой Леви стала роль Игнатьевны в сериале «Крепкие орешки — 2». Всего на счету актрисы 16 работ в фильмах и сериалах.

Читайте также:

Свадьба дочери Волочковой: как прошла, кто муж, первая брачная ночь

Измены, бойкот Крыма, работа на Украине: как живет актер Никита Панфилов

Составлен список городов РФ, где отменили парад Победы из-за СВО