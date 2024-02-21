Умер автор мультфильма с песнями Долиной и Боярского Режиссер мультфильма «Очень синяя борода» Самсонов умер на 88-м году жизни

Фото: Социальные сети

Владимир Самсонов

Режиссер мультфильма «Очень синяя борода», песни для которого исполнили Лариса Долина и Михаил Боярский, Владимир Самсонов скончался в возрасте 87 лет, сообщил в Telegram-канале шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков. По его словам, Самсонов также создавал оформление советскому телевидению.

Сегодня (20 февраля. — NEWS.ru) скончался режиссер Владимир Самсонов. Он был одним из тех, кто в 1980-е годы создавал оформление советскому телевидению и снял множество межпрограммных анимационных роликов. Причем первым применил редкую технику — живопись на стекле, которую впоследствии довел до совершенства Александр Петров, — написал Капков.

Свой первый мультфильм как режиссер Самсонов снял в 1971 году на «Союзмультфильме». В течение 20 лет он работал в «Мульттелефильме» творческого объединения «Экран». Самсонов также является автором заставки телепередачи «Спокойной ночи, малыши!», которая использовалась в 1986–1994 годах.

Ранее стало известно о смерти председателя Свердловской организации Союза кинематографистов РФ Владимира Макеранца. Он ушел из жизни в Екатеринбурге в возрасте 76 лет. Перед смертью кинорежиссер был госпитализирован с инсультом.