Умер глава Свердловского союза кинематографистов Макеранец

Фото: Анна Майорова/ URA.RU/ТАСС

Владимир Макеранец

В Екатеринбурге в возрасте 76 лет скончался председатель Свердловской организации Союза кинематографистов РФ кинорежиссер, оператор Владимир Макеранец. Об этом сообщила пресс-служба союза. Ранее Макеранец был госпитализирован с инсультом.

Не стало Владимира Ильича Макеранца. Человека, имя которого крепко-накрепко связано с уральским кино, которому он был верен без малого полвека с тех пор, как снял свой первый фильм. С его именем и талантом навсегда связана Свердловская организация Союза кинематографистов РФ, которую он возглавлял тридцать лет, — сообщили в региональном союзе.

О дате и месте прощания в организации сообщат позже. Члены союза выразили соболезнования родным и близким кинематографиста. Вслед за ними с соболезнованиями выступил губернатор региона Евгений Куйвашев.

Наш именитый земляк был искренне, самозабвенно предан делу, трепетно относился к развитию кинематографа, сохранению преемственности традиций, повышению профессионализма и мастерства молодых деятелей искусства, поддержке творческих союзов, — цитирует Куйвашева «Областная газета».

В январе в возрасте 77 лет умер театральный педагог, режиссер заслуженный деятель искусств России Валерий Галендеев. В последнее время он испытывал проблемы со здоровьем. Однако продолжал вести занятия в Российском государственном институте сценических искусств.