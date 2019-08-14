https://static.news.ru/photo/e06f56e6-bf2c-11e9-855c-fa163e074e61_660.jpg Валентин Воронин Фото: культура.екатеринбург.рф

Советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР Валентин Воронин скончался в Екатеринбурге. Он умер на 79-м году жизни.

Он был убедителен и увлекателен в ролях очень разных: в репертуарном листе Валентина Александровича — советский разведчик и нацистский преступник, священник и аферист, добряк и негодяй... В душе предпочитая классику, он покорял публику и в спектаклях по пьесам, написанным сегодня, — говорится на сайте Свердловского государственного академического театра драмы.

Воронин получил звание «Народный артист РСФСР» в 1982 году. Актёр является номинантом национальной театральной премии «Золотая маска» за «Лучшую мужскую роль в драматическом театре». Прощание с ним состоится 16 августа на сцене Свердловского театра драмы.

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