Три романа от Издательства АСТ пропадут с книжных полок Издательство АСТ остановило продажи книг Сорокина, Болдуина и Каннингема

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Издательская группа «АСТ» объявила об остановке продаж книг Владимира Сорокина «Наследие», Джеймса Болдуина «Комната Джованни» и Майкла Каннингема «Дом на краю света». Пресс-служба компании объяснила, что запрет на эти романы коснется и электронных версий.

Издательство АСТ официально заявляет об остановке продаж, включая электронные версии, следующих изданий: Владимир Сорокин, «Наследие», Майкл Каннингем, «Дом на краю света», Джеймс Болдуин, «Комната Джованни», — сказано в сообщении.

В издательстве уточнили, что эти книги направили на экспертизу Экспертного центра при Российском книжном союзе. Специалисты пришли к выводу, что романы содержат информацию, запрещенную к распространению по ст. 6.21. КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»). Информации о том, когда эти произведения пропадут с полок, нет.

Ранее Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил, что с бумажными книгами его авторства произошла «диковинная ситуация». По его словам, тиражи лежат на складах под арестом, магазины не продают экземпляры, а на вторичном рынке продавцы выставляют заоблачные цены.