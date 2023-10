The Rolling Stones выпустили первый за 18 лет альбом новых песен The Rolling Stones выпустили новый альбом Hackney Diamonds

Британская рок-группа The Rolling Stones выпустила первый за 18 лет диск группы с оригинальными песнями под названием Hackney Diamonds («Бриллианты Хакни»). Альбом с 12 треками поступил в продажу и стал доступен на стриминговых платформах 20 октября, говорится на официальном сайте коллектива.

Вокалист группы Мик Джаггер сообщил, что название альбома связано с историей лондонского района Хакни. По его словам, разбитые после бурной ночи окна в нем называют «бриллиантами Хакни». В работе над композициями к альбому приняли участие звезды мировой музыки: песня Sweet Sounds of Heaven была записана с Леди Гагой и Стиви Уандером, в записи Get Closer и Live By The Sword участвовал Элтон Джон, а партию бас-гитары в песне Bite My Head Off исполнил 81-летний Пол Маккартни.

В сентябре 2023 года Rolling Stones объявила о предстоящем выпуске первого с 2005 года студийного альбома. 80-летний Мик Джаггер, 79-летний Кит Ричардс и 76-летний Рон Вуд дали интервью в прямом эфире ведущему Tonight Show Джимми Фэллону. Мероприятие, связанное с презентацией альбома, транслировалось по всему миру на YouTube.



Альбом стал первым релизом Rolling Stones после смерти в 2021 году ударника Чарли Уоттса — одного из основателей группы, сыгравшего на каждом из тысяч ее концертов, кроме одного. Предыдущий студийный альбом Blue & Lonesome вышел в свет в декабре 2016 года и состоял из каверов композиций американских блюзовых и джазовых музыкантов.