«Такое непозволительно»: продюсер о провальном выступлении Кузьмина в Уфе Продюсер Рудченко: Кузьмину не стоило проводить концерт и расстраивать зрителей

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Владимир Кузьмин

На недавнем концерте в Уфе рок-музыкант Владимир Кузьмин небрежно исполнял песни и не попадал в ноты, рассказал NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко. По его мнению, артисту следовало бы перенести выступление, чтобы лучше подготовиться к концерту и не расстраивать слушателей.

Посмотрев видео с концерта Кузьмина, сразу возникает мысль, что певец не интонирует, небрежно пользуется своими вокальными данными. То есть он плохо исполняет свои произведения. Конечно, для артиста любой величины, несмотря на его талант и былые заслуги, такое исполнение непозволительно. Это неуважение по отношению к своему слушателю. Причин такого состояния мы не знаем, но очевидно, что с артистом во время исполнения что-то не так, — сказал Рудченко.

Продюсер отметил, что артисты часто сообщают фанатам о переносе концертов из-за плохого самочувствия или иных обстоятельств. По его словам, слушатели относятся к подобным ситуациям с пониманием.

Нередко звезды делают заявления, что не могут по той или иной причине провести концерт и намерены его перенести. Фанаты с пониманием относятся к подобному. Кузьмину следовало поступить так же. Ведь зритель заплатил за выступление всю сумму, но по факту получил «продукт» плохо качества. Такое непозволительно, — подчеркнул Рудченко.

Эксперт добавил, что Владимир Кузьмин является топовым артистом, который, как правило, радует слушателей своим исполнением. Соответственно, зритель всегда ожидает от него выступлений на высшем уровне.

Ранее Telegram-канал «Моя Уфа» сообщил о странном выступлении Владимира Кузьмина. По его информации, фанаты серьезно обеспокоены состоянием исполнителя, который пел, «не попадая в ноты».