Сын Михаила Боярского рассказал, кто заразил актёра коронавирусом

Народный артист России Михаил Боярский находится дома после перенесённого коронавируса. Его сын Сергей рассказал в Instagram, кто мог заразить вакцинированного актёра.

Он был привит «Спутником» в январе. Буквально сейчас должен был пройти ревакцинацию, но, к сожалению, не успел. Кто-то в театре, непривитый, пришёл с плохим самочувствием на спектакль <...> и наградил, — сказал он.

Сергей отметил: сейчас Боярский-старший дома. Сын уверен, что актёр перенёс болезнь в лёгкой форме, без поражения лёгких и повышенной температуры благодаря тому, что вакцинировался зимой.

Ранее сообщалось, что Боярского, заболевшего коронавирусом, выписали из Боткинской больницы. Звезда десятков фильмов и спектаклей находится дома один, семья пока держит дистанцию. При этом сын намерен и сейчас лично общаться с Михаилом Сергеевичем, отметив, что ему ничего не угрожает, поскольку он уже прошёл и вакцинацию от COVID-19, и ревакцинацию.

Михаил Боярский был госпитализирован в больницу с коронавирусом 14 июля. Дома из-за аномальной жары он почувствовал себя плохо. Родственники решили вызвать врачей.