Переболевшего COVID Михаила Боярского выписали из больницы

Российского актёра и певца Михаила Боярского, заболевшего коронавирусом, выписали из Боткинской больницы. Звезда десятков фильмов и спектаклей находится дома один, семья пока держит дистанцию, рассказал «КП-Петербург» его сын Сергей Боярский.

Отец пока что находится в квартире, а все остальные — мама и внуки — на даче. Дело в том, что больница — это же всё равно не самая безопасная среда. Так что мы дождёмся, пока Михаилу Сергеевичу придут несколько отрицательных тестов подряд, а уже потом полноценно «восстановим» его в статусе члена семьи, — пояснил Сергей.

При этом сын намерен и сейчас лично общаться с Михаилом Сергеевичем, отметив, что ему ничего не угрожает, поскольку он уже прошёл и вакцинацию от COVID-19, и ревакцинацию. Сергей также рассказал: Боярский-старший держался в больнице молодцом, однако были и вещи, которые всё-таки утомляли его. Среди них была разлука с семьёй, изоляция и однообразие. Кроме того, коронавирус повлиял на вкусовые пристрастия знаменитости.

Михаил Боярский был госпитализирован в больницу с коронавирусом 14 июля. Дома из-за аномальной жары он почувствовал себя плохо. Родственники решили вызвать врачей.

Ранее сообщалось, что Боярский посоветовал поклонникам обязательно прививаться.