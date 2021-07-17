Боярский посоветовал поклонникам обязательно прививаться

Михаил Боярский, который на днях был госпитализирован в больницу с коронавирусом, обратился к поклонникам. Он рассказал о своём самочувствии в Instagram.

Артист поблагодарил переживающих за него зрителей, а также посоветовал «обязательно прививаться». Для убедительности легендарный актёр опубликовал фото, на котором ему делают прививку от коронавируса.

Спасибо, что переживаете, всё хорошо! Хочу ещё раз сказать, обязательно прививайтесь. Благодаря ей заболевание проходит в легкой форме и однозначно, вы спасёте жизнь себе и близким. Увидимся на спектаклях, — обратился к поклонникам Боярский.

О том, что с артистом всё хорошо и он мечтает выписаться из больницы, накануне говорила его жена Лариса Луппиан. Домой Боярский сможет попасть только после получения на руки отрицательного теста на коронавирус. Но это может произойти не раньше чем на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что российский и советский актёр Михаил Боярский находится под наблюдением медперсонала, коронавирусную инфекцию он переносит в лёгкой форме. Артист до заражения прошёл вакцинацию, что сыграло свою роль.