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23 июля 2025 в 13:13

«Светлаков и Галустян гнули пальцы»: Живейнова о съемках в «Наша Russia»

Актриса Живейнова рассказала о вызывающем поведении Галустяна и Светлакова

Юлия Живейнова Юлия Живейнова Фото: Из личного архива Юлии Живейновой

На сьемках фильма «Наша Russia. Турция» исполнители главных ролей Сергей Светлаков и Михаил Галустян пытались проявлять высокомерие, вспомнила в интервью NEWS.ru сыгравшая в картине жену героя Светлакова актриса Юлия Живейнова. Она добавила, что не знала об их статусе звезд, поэтому не обращала внимания.

Сергей с Михаилом поначалу пытались передо мной выпендриваться. А я — ноль реакции. Галустян потом говорит Светлакову: «Слушай, она вообще не в курсе, кто мы такие». А они считались в России суперзвездами на тот момент, — рассказала артистка, которая на момент съемок более 10 лет жила в Европе, будучи замужем за итальянцем.

Впоследствии с обоими артистами подружилась, отмечает Живейнова, прекрасно общались. Она также отметила, что после премьеры фильма было невозможно пройти по улицам в России, поскольку благодаря картине ее стали всюду узнавать.

На съемках мы подружились с Галустяном и Светлаковым, общались и после. Думаю, если сейчас встретимся, то будем рады друг друга видеть, обнимемся… А картина «зашла» зрителям. Помню, что я не могла выйти на рынок возле дома в Москве — продавцы узнавали и кричали: «Танюха! Тагил рулит!» И пытались одарить дынями-арбузами-яблоками-картошкой, — поделилась собеседница.

Ранее Живейнова рассказала о смерти матери от онкологического заболевания в начале года. Артистка добавила, что в период тяжелой болезни самого близкого человека от отчаяния спасали дети, их у Живейновой двое — сын и дочь.

Также она рассказала о притеснениях своего сына в странах Европы на фоне русофобии. При этом, когда выходят европейские фильмы с участием Живейновой, по ее словам, претензии соседей отходят на дальний план, «сразу начинают здороваться и делать комплименты».

Михаил Галустян
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«Светлаков и Галустян гнули пальцы»: Живейнова о съемках в «Наша Russia»
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