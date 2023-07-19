Легендарный диктор назвала Пугачеву патриоткой «в заложниках у Галкина» Диктор СССР Судец назвала Пугачеву патриоткой «в заложниках у Галкина»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева и Максим Галкин

Заслуженная артистка РФ и легендарный советский диктор Татьяна Судец в интервью NEWS.ru объяснила, почему считает певицу Аллу Пугачеву настоящей патриоткой России. Телеведущая намекнула на вынужденный отъезд Примадонны в Израиль на постоянное место жительства и назвала ее «заложницей семейного положения».

Я уважаю Аллу. И мне ее очень жалко. Она оказалась заложницей своего семейного положения. Алла как раз патриотка, она боролась всегда с нечистью, боролась прямо и не боялась никого, — отметила Судец.

По мнению легендарной ведущей, «воду мутит» муж Пугачевой Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Судец убеждена, что пародист не сделал ничего полезного для России, а только миллионы здесь зарабатывал. Свою карьеру, по ее мнению, он выстроил исключительно благодаря Пугачевой. И ей же в итоге испортил жизнь, считает диктор.

Вылез-то он благодаря Алле. Пародист, сколько у нас таких было и есть. Но у него был паровоз для карьеры — Пугачева. А он этот паровоз взял и подорвал, — возмущена легендарный диктор, считающая, что Примадонна уехала с мужем, чтобы сохранить семью ради двоих общих детей, а не потому, что не любит нашу родину.

Судец призвала сказать Галкину «до свидания» — запретить въезд в Россию, если он вдруг пожелает вернуться.

Ранее председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в разговоре с NEWS.ru призвал запретить въезд в Россию Галкину и «все отобрать». Собеседник отметил, что и комика, и его жену необходимо проверить на предмет неуплаты налогов.

Сумма гонорара Пугачевой за выступления на частных мероприятиях составляет более €500 тысяч (50 млн рублей), рассказали бывшие сотрудники певицы. При этом, по их словам, сейчас богатые поклонники Примадонны экономят, поэтому таких предложений стало меньше.