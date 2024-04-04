Захарова поборолась за постановки «Ленкома» Суд отказался признать за дочерью Марка Захарова права на произведения отца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Александра Захарова во время сбора труппы театра «Ленком Марка Захарова»

Тверской районный суд города Москвы отклонил иск дочери бывшего художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова Александры о признании ее правообладателем исключительных прав на театральные постановки отца, сообщили РАПСИ в пресс-службе инстанции. Речь шла об инсценировках «Чайки», «Женитьбы», «Вишневого сада».

Суд отказал в удовлетворении требований Александры Захаровой к Московскому государственному театру «Ленком Марка Захарова» об установлении факта принятия наследства, признании правообладателем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности ее отца — постановки спектаклей, инсценировки «Чайка», «Женитьба», «Вишневый сад», — уточнили в пресс-службе.

В обоснование решения суд отметил, что Захаров ставил спектакли в рамках исполнения трудовых обязанностей в должности художественного руководителя театра. Таким образом, указанные спектакли являются служебными произведениями.

Ранее директор «Ленкома» Марк Варшавер опроверг появившееся в СМИ заявление актрисы театра Александры Захаровой о том, что «никогда не был» другом ее отца. Слова дочери Марка Захарова (1933–2019), чье имя сейчас носит театр, Варшавер назвал ложью. Он добавил, что Захаров был для него «больше чем другом — он был родственником».