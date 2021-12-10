«Я никого не пугал»: директор «Ленкома» о вакцинации почти 100% сотрудников

Директор «Ленкома Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил в беседе с NEWS.ru, что от коронавируса были вакцинированы почти 100% сотрудников театра. Руководитель театра «никого не пугал» и не заставлял своих работников делать прививки от COVID-19, а действовал только методом убеждения. Он предложил отменить бесплатное лечение тех заразившихся коронавирусом больных, которые не сделали прививку. По мнению Варшавера, будет справедливо, если невакцинированные россияне будут лечиться от COVID-19 за свой счёт.

У нас вакцинировалось практически 100% работников театра. Это редкое явление. И не потому, что я заставил всех, как где-то иногда пишут. Будто бы я запугал. Разве я похож на чёрта, чтобы пугать? Нет, я никого не пугал. Я пытаюсь донести страх и объяснить, почему надо прививаться, а не быть на стороне людей, которые обходят эти прививки, — заявил Варшавер.

Директор театра объяснил, что первым из руководителей московских театров ввёл вход по QR-кодам на все спектакли с единственной целью — чтобы люди меньше болели коронавирусом. Он назвал QR-коды «осознанной необходимостью» и предложил сделать лечение невакцинированных россиян, заразившихся COVID-19, платным.

Я вообще бы предложил, чтобы те люди, кто не хочет прививаться, если они, не дай бог, заболеют, лечились за свои деньги. Не хотите — не надо! Потому что COVID-19 — страшное горе. Сегодня ты здоров, а завтра тебя хоронят. И все должны это понимать, — подчеркнул Варшавер.

Ранее директор «Ленкома» рассказал NEWS.ru, как в начале 1990-х вместе с Юрием Лужковым, занимавшим тогда пост мэра Москвы, спас жизнь художественного руководителя театра Марка Захарова. Столичный градоначальник выполнил просьбу Варшавера и распорядился помочь режиссёру отправиться в Германию и оплатить его срочную операцию на сердце.

Расходы на лечение Захарова за границей составили $100 тысяч. Помощь немецких медиков, по словам Варшавера, позволила худруку «Ленкома» прожить «дополнительно более 26 лет».

Также Варшавер раскритиковал уход Дмитрия Певцова в Госдуму. Он назвал решение актёра уволиться из театра «большой ошибкой». Варшавер признался, что сказал об этом народному артисту России в глаза. По мнению директора «Ленкома», Певцов является хорошим актёром и «должен заниматься своим делом», а быть депутатом — другая профессия.