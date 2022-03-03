«Стравливают два самых близких народа»: Пригожин о ситуации на Украине

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru прокомментировал ситуацию на Украине. По его словам, два народа стравливают. За этим стоит Запад. Россия же всегда была против войны, напомнил собеседник. Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

Я понимаю, как нелегко и непросто сейчас нашему руководителю в той обстановке, в которой мы сейчас оказались. Но виноватым не бывает один. Мне крайне нелегко и неприятно видеть, как Запад сейчас уничтожает целый народ, целую нацию. Пытается уничтожить один народ в пользу другого. Стравливают два самых близких народа. Мы против войны в целом, где бы то ни было, — отметил Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что президент РФ много лет уговаривал страны подписать документы, касающиеся европейской безопасности. Однако никто не хотел тогда идти на диалог.

20 лет Владимир Владимирович говорит одно и то же: давайте подпишем документы за европейскую безопасность двух стран и Украины в том числе. Ощущение, что разговор идёт как с глухонемыми. По поводу переговоров я скажу вам вот что: пока Байден и Путин не договорятся между собой, мира на Земле не будет, — считает спикер.

По его словам, украинский народ стал жертвой политической ситуации. Сам он надеется, что переговоры между Россией и Украиной дадут положительный результат.

Жалко в этом случае украинский народ, именно народ, который становится жертвой большой политической игры, разменной монетой. Это большая политическая игра. А мы с вами просто стали заложниками ситуации. Мне бы хотелось, чтобы все переговоры сейчас дали положительный результат, — подытожил продюсер.

28 февраля состоялась первая встреча представителей России и Украины в Белоруссии. Делегацию РФ возглавил помощник президента Владимир Мединский. Он сообщил, что российская и украинская стороны нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российская делегация 2 марта ближе к вечеру будет ждать украинскую сторону на месте новых переговоров. В офисе президента Украины подтвердили информацию о проведении встречи.