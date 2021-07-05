Стало известно, почему ток-шоу Норкина убрали из эфира НТВ

«Место встречи» исчезло из эфира телеканала НТВ. Объяснение того, почему вместо ток-шоу Андрея Норкина 5 июля показали сериал «Ментовские войны», было опубликовано на странице программы в соцсети VK.

Друзья! Спасибо, что были с нами весь сезон! Откроем новый уже 2 августа. Ждите нас на том же месте в тот же час! А мы пока немного отдохнём, — написали создатели ток-шоу.

Андрей Норкин сообщил, что во время отпуска совместит отдых с работой: телеведущий опубликовал в Instagram график своих концертов (журналист НТВ выступает в клубах с байками, анекдотами и песнями). В конце июля Норкин выступит в Крыму: 24 июля в Ялте, 26-го — в Севастополе.

Ранее Андрей Норкин рассказал в эфире НТВ анекдот о вылете российской сборной по футболу с чемпионата Европы. Также телеведущий раскритиковал звёзд, которые пропагандируют антироссийские взгляды.