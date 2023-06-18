Стало известно о состоянии находящейся в реанимации Федосеевой-Шукшиной MK.RU: состояние Федосеевой-Шукшиной остается тяжелым

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Лидия Федосеева-Шукшина

Состояние народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной оценивается как стабильно тяжелое, сообщает MK.RU со ссылкой на источник, близкий к семье актрисы. Недавно ее госпитализировали с инфарктом головного мозга.

Врачи воздерживаются от каких-либо прогнозов относительно состояния артистки. По их словам, Федосеева-Шукшина в сознании, однако остается в реанимации.

Собеседник издания уточнил, что артистку навещают дочери. По его словам, на прошлой неделе женщину посещала Мария Шукшина, но все хлопоты в настоящее время легли на плечи Ольги.

Ранее сообщалось, что Федосеева-Шукшина попала в одну из московских больниц. Отмечалось, что у артистки подозревают ишемический инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения. Как рассказала NEWS.ru дочь актрисы Ольга Шукшина, ее мать находится на плановом обследовании в одном из лучших лечебных профилактических учреждений.

13 июня Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщал, что у актрисы развилась сердечная недостаточность. По информации канала, она по-прежнему находится в реанимации. Официально эта информация не подтверждалась.