Стало известно о новом романе вдовы Александра Абдулова KP.RU: вдова Абдулова встречается с 60-летним бизнесменом из Москвы

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Юлия Абдулова

47-летняя вдова актера Александра Абдулова Юлия встречается с 60-летним бизнесменом из Москвы по имени Александр, сообщает KP.RU со ссылкой на источник в окружении женщины. По данным издания, Абдулова, воспитывающая 16-летнюю дочь от покойного актера, еще не получила предложение о замужестве, пара не живет вместе.

Юля встречается со зрелым мужчиной. Мужчина весьма состоятелен, он из сферы бизнеса, к кино никакого отношения не имеет. Они с Юлей живут отдельно, но он ей помогает. Она с дочкой, как и прежде, остается в квартире Саши на улице Гиляровского, — рассказал друг Абдуловой.

Александра Абдулова не стало в 2008 году. Актер умер от рака легких на 55-м году жизни. Его дочери Жене было всего девять месяцев. По словам супруги актера Юлии, он очень хотел еще детей. Наследница актера обладает яркой харизмой и упрямым характером и так же, как знаменитый отец, хочет связать свою жизнь с кино, говорит ее мама. После окончания школы девочка будет поступать в ГИТИС на режиссерский факультет.

В 2022 году сообщалось, что у Абдулова может быть внебрачный сын, предполагаемым наследником актера назвался малоизвестный артист Александр Коваль. История получила огласку после того, как в пиджаке Абдулова был найден снимок маленького мальчика, который при жизни ему отправила швея с Одесской киностудии. У них с женатым Абдуловым был короткий роман на съемках фильма «Десять негритят» в 1986 году. Позднее девушка родила мальчика и прислала его фото актеру, но тот не ответил, хотя и сохранил снимок на всю жизнь.



Когда гражданская жена Абдулова нашла снимок в его старом пиджаке, она опубликовала фото в «Комсомольской правде» с призывом откликнуться тех, кто узнает ребенка. Александр Коваль связался с редакцией, сообщив, что это его детское фото. Мать Коваля подтвердила, что у нее был роман с известным актером.