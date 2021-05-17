Стали известны подробности смерти Екатерины Вильмонт

Писательница Екатерина Вильмонт почувствовала недомогание утром 16 мая, пишет издание MK.RU, которому стали известны подробности смерти популярного автора.
Уточняется, что Вильмонт
Ранее в пресс-службе издательства АСТ сообщили, что автор детективов и женских романов Екатерина Вильмонт умерла в возрасте 75 лет. Там отметили, что более 20 лет сотрудничества издательства с Вильмонт стали очень счастливым и ярким временем. Сотрудники знали писательницу как «самого доброго, умного и любящего жизнь человека», и поэтому они счастливы, что им выпала честь работать вместе. Дата и место похорон писательницы пока неизвестны.