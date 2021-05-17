Стали известны подробности смерти Екатерины Вильмонт

https://static.news.ru/photo/34c5ccdc-b7b2-11eb-8f0d-96000091f725_660.jpg Екатерина Вильмонт Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Писательница Екатерина Вильмонт почувствовала недомогание утром 16 мая, пишет издание MK.RU, которому стали известны подробности смерти популярного автора.

Уточняется, что Вильмонт жаловалась на слабость, пониженное давление и рвоту. Её доставили в тяжёлом состоянии в больницу имени Давыдовского. Однако врачам не удалось спасти пациентку, которая скончалась вскоре после полуночи. Также известно, что писательница страдала от анемии.

Ранее в пресс-службе издательства АСТ сообщили, что автор детективов и женских романов Екатерина Вильмонт умерла в возрасте 75 лет. Там отметили, что более 20 лет сотрудничества издательства с Вильмонт стали очень счастливым и ярким временем. Сотрудники знали писательницу как «самого доброго, умного и любящего жизнь человека», и поэтому они счастливы, что им выпала честь работать вместе. Дата и место похорон писательницы пока неизвестны.