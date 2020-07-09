Стала известна дата открытия Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/1c4eb812-c1d6-11ea-a85d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге откроет двери посетителям 19 июля. Храм не работал четыре месяца из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Кроме того, 23 июля откроется музейный комплекс Собор Воскресения Христова на Крови. Посетители должны будут использовать средства индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря учреждения Игоря Стахеева.

Естественно, мы будем разводить потоки посетителей и делать так, чтобы они не встречались. Понятно, что не будет такого большого количества посетителей, как раньше, потому что всё-таки иностранного туриста мы не ждём в данный момент, поэтому, конечно, будет проще в этом плане, — сказал Стахеев.

Как писал NEWS.ru, 3 июля Петергоф открыл сезон фонтанов. Прогулки гостей будут организованы согласно рекомендациям по профилактике вирусных заболеваний, писал NEWS.ru.