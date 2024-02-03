Смерть жены, роль «дуролома»: как живет Мухомор Юрий Кузнецов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Кузнецов

За плечами заслуженного артиста России Юрия Кузнецова около 200 ролей в отечественных фильмах. Как сейчас живет Мухомор из «Улиц разбитых фонарей», что известно о его здоровье и личной жизни?

Как прославился Юрий Кузнецов

Слава к артисту пришла после 50 лет, хотя и до этого он успел сыграть важные роли в таких фильмах, как «Мой друг Иван Лапшин», «Брат», и других. Зрители хорошо запомнили его по ролям милиционеров в различных сериалах.

Несмотря на то что Кузнецов родился в семье сотрудника правоохранительных органов, отец ничего не рассказывал сыну о службе, только мама тайком могла иногда обмолвиться о делах папы на работе. Артист отмечал, что не вкладывал в образы своих милицейских героев никаких черт родителя.

«Мы снимали в настоящих отделах, не в декорациях. <...> Настоящие милиционеры мне говорили: „Ой, Кузнецов, Вы там такого Мухомора показываете. У нас наш начальник такой же дуролом, как вы показали“. Там другое слово было, не дуролом», — вспоминал артист в шоу «Судьба человека».

Съемки в фильмах о милиции принесли актеру не только славу, но и хороший заработок. Благодаря ролям в сериалах, Кузнецов сумел рассчитаться с долгами, накопленными за годы непростой жизни.

В «Судьбе человека» актер рассказывал, что из-за напряженного графика начал злоупотреблять алкоголем. Остановили Кузнецова коллеги, которые начали волноваться за его состояние: однажды артист оказался в больнице.

Дочь актера Александра называла коллег отца по съемкам в «Улицах разбитых фонарей» семьей, которая нянчила ее все время. Так, актриса Анастасия Мельникова даже стала крестной девочки.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Юрий Кузнецов

Что известно о личной жизни Юрия Кузнецова

С первой супругой Валентиной Луневой актер познакомился во время учебы во Владивостоке. Вместе молодые люди подрабатывали на телевидении.

«Она была для меня загадкой. <...> Мы учились вместе, мало того, нас угораздило на третьем курсе расписаться. Посмотрите на этого обормота и на эту женщину!» — иронизировал Кузнецов в шоу «Судьба человека».

После окончания вуза пара несколько раз переезжала, однако карьера у обоих не очень складывалась: однажды Кузнецову сказали, что не могут оставить Луневу работать с ним в одном театре. Вскоре в семье появилась дочка Наталья.

В 1986-м актера пригласили в Ленинградский театр комедии, однако жить было негде: год артист вместе с женой и дочерью ютились в маленькой комнате на пятом этаже учреждения.

Артист признался, что из-за работы в кино и театре у него оставалось мало времени на семью. Позднее артиста пригласили в Москву на съемки фильма «Невозвращенец», после чего общение с семьей свелось к запискам.

Название картины стало пророческим: Кузнецов действительно вернулся в Ленинград, чтобы собрать вещи, ведь именно в столице он встретил новую любовь — искусствоведа Ирину, которая приехала из Ленинграда в Москву, чтобы вылечить сына Алексея от гемофилии.

«После встречи с Алексеем, я не совру, если скажу, что мне хотелось быть рядом, быть ей какой-то опорой, защитой. Помочь как мужчина, как мужик. Вот это ощущение, что здесь я нужен. Я здесь нужен», — поделился Кузнецов.

Обретя личное счастье, пара долгое время переживала материальные трудности: сначала жили в съемных квартирах, потом комнатах, а затем и вовсе перебрались в Ярославль, где у Ирины остался от матери дом. Именно там у Кузнецова в 50 лет родилась еще одна дочь — Александра. Тогда же пошла вверх и карьера артиста.

«Съемки, телепрограммы, телефонные звонки. Когда Кузнецов перестал справляться с занятостью, Ирина взяла на себя обязанности агента. К слову, расписалась и обвенчалась пара только в 2001-м, когда наконец появились свободные деньги на свадьбу», — писал StarHit.

По словам дочери, мама периодически болела и лежала в больнице. Кроме того, ей диагностировали диабет. Из-за постоянных проблем со здоровьем у Ирины у семьи не было ощущения, что происходит что-то критическое. Александра жалеет, что была недостаточно внимательна к матери, которой не стало в 2012 году — жизнь супруги артиста унес инсульт.

«Когда в последний раз в больнице ее доктор сказал мне: „Положение очень серьезное“. <...> Если бы не дочь рядом, моя жизнь куда-то по наклонной бы пошла. Сашка была всегда рядом со мной. Мы так выжили, рядом друг с другом. <...> Мы, сжав зубы, жили дальше, работали и учились», — рассказал Кузнецов.

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