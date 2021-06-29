Слепаков в стихах высмеял антипрививочников

Юморист Семён Слепаков посвятил своё новое творение антипрививочникам. Комик высмеял людей, которые сейчас так яро высказываются против массовой вакцинации от коронавируса. Стихотворение появилось на его странице в Instagram.

Оно посвящено двум героям — противникам прививок Геннадию и Ольге. Они оба купили фальшивые QR-коды и были счастливы, что теперь смогут спокойно ходить в рестораны и другие общественные места. По сюжету молодые люди встретились в бане и занялись сексом. Таким образом Ольга передала Геннадию индийский штамм. По задумке Слепакова девушка и сама не знала, что болеет.

Мужчина же после весёлого времяпрепровождения отправился домой к жене. Спустя некоторое время он заболел.

И вот уж третий день Геннадий под аппаратом ИВЛ лежит, // хрипит и умирает, чего он вовсе не хотел! — написал юморист.

Не без иронии Слепаков заметил, что Геннадий мог бы продолжать изменять своей и пить спиртное в ресторане, если бы не купил тогда поддельный сертификат, а вакцинировался.

И умер бы через полгода с простым диагнозом — инфаркт. // Ведь вредно пить так много водки и в жаркой бане трахать баб, — заключил комик.

Семён Слепаков в прошлом был капитаном команды КВН «Сборная Пятигорска». В 2006 году совместно с постоянным участником Comedy Club Гариком Мартиросяном и продюсером ТНТ Александром Дулерайн реализовал проект «Наша Russia». Зрителям он известен своими выступлениями в Comedy Club — комик выходил с гитарой на сцену и исполнял подобные юмористические творения.

Ранее сообщалось, что ведущий и журналист Владимир Познер выступил за ужесточение ограничительных мер и наказаний в связи с растущим уровнем заболеваемости коронавирусом в стране. Он высказался за введение локдауна и высоких штрафов в России.