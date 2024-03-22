Слащева назвала общие черты Раисы Горбачевой и Маргарет Тэтчер Руководитель киностудии им. Горького Слащева: Горбачева оставила след в истории

Супруга первого президента СССР Михаила Горбачева Раиса стоит в одном ряду с такими великими женщинами ХХ века как Маргарет Тэтчер, Жаклин Кеннеди, Нэнси Рейган, заявила корреспонденту NEWS.ru руководитель киностудии Горького Юлиана Слащева на презентации документального фильма «Горбачева». По словам Слащевой, Горбачева оставила свой безусловный след в истории.

Для меня Раиса Максимовна стоит в одном ряду с такими великими женщинами ХХ века как Маргарет Тэтчер, Жаклин Кеннеди, Нэнси Рейган и она так же, как и они, оставила свой безусловный след в истории. Она так же, как и они, записана во многих культурных, просветительных и гуманистических учебниках и текстах. И поэтому о них – об этих женщинах – написаны книги, сняты фильмы, их много обсуждают, они безусловно, являются лидерами мнения своего времени, — сообщила Слащева.

Она рассказала, что фильм о Раисе Горбачевой не создавался почти четыре года, это большая серьезная работа. Это в основном исторические кадры, большой объем хроники и архивов. В картине рассказано о том, что Горбачева закончила философский факультет МГУ, защитила кандидатскую диссертацию. Говорится о совместной жизни с супругом в Ставрополе.

Нас допустили ко многим архивам, которые ранее не были исследованы по поводу Раисы Максимовны. Мы записали интервью с ее современниками, друзьями, переводчиком - который всюду ездил с Михаилом Сергеевичем и Раисой Максимовной и наблюдал ее в различных жизненных ситуациях и обстоятельствах. То есть, в фильме очень много деталей, которые показывают ее как человека и женщину, перевернувшую многое в истории нашей страны, — сообщила Слащева.

Ранее сообщалось, что премьера картины «Горбачева»от режиссера Родиона Чепеля состоялась 18 марта в российском онлайн-кинотеатре. Интерес к этой персоне вызван тем, что некоторых до сих пор мучает вопрос, почему именно супруга политика была стимулом ко многим революционным изменениям и реформам в стране.