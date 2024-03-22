Глава киностудии Горького объяснила, почему сняли фильм о жене Горбачева Слащева: о жене Горбачева сняли документальный фильм из-за ее загадочности

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Кадр из документального фильма «Горбачева

Жена единственного президента СССР Михаила Горбачева Раиса стала в центре сюжета документального фильма от киностудии имени Горького, поскольку для многих граждан она до сих пор остается загадкой, заявила в беседе с NEWS.ru руководитель киностудии Юлиана Слащева. По ее словам, некоторых до сих пор мучает вопрос, почему именно супруга политика была стимулом ко многим революционным изменениям и реформам в стране. Премьера картины «Горбачева» от режиссера Родиона Чепеля состоялась 18 марта в российском онлайн-кинотеатре.

Мы выбрали Раису Максимовну Горбачеву для первого нашего большого байопика — документального кино об известном человеке — потому что она до сих пор для многих из нас, для поколения, которые были детьми, когда она стояла вместе с Михаилом Сергеевичем у руля, была загадкой. Загадкой, на которую очень трудно было ответить. Например, почему именно она была стимулом ко многим революционным изменениям и реформам в нашей стране? — сказала Слащева.

Ранее в России состоялась премьера мини-сериала о судьбе олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова «Рожденный дважды». Впервые картину представили 7 марта на выставке-форуме «Россия». В фильме показана хроника реабилитации спортсмена после тяжелой болезни и ампутации конечностей, а также рассказывается история его возвращения на лед. В основу картины вошли уникальные кадры из личного архива семьи и близких Костомарова.