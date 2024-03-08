Премьера сериала «Рожденный дважды» о Костомарове: отзывы, критика, актеры

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Олимпийский чемпион в танцах на льду, фигурист Роман Костомаров во время премьеры документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды»

8 марта состоялась широкая премьера мини-сериала о судьбе фигуриста Романа Костомарова «Рожденный дважды». Каков сюжет картины, кто в ней сыграл, какие отзывы?

Кто посетил премьеру «Роман Костомаров: рожденный дважды»

Впервые картину представили 7 марта на выставке-форуме «Россия». «Роман Костомаров: рожденный дважды» представляет собой документальный фильм из нескольких серий. Вторым названием фильма является «Путь тореадора», выбранном в память о «прокате жизни» Костомарова на Олимпиаде в Турине.

Премьеру фильма посетили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его супруга фигуристка Татьяна Навка. Первыми посмотреть картину также удалось певцу Леониду Агутину, актеру Олегу Комарову, певице Глюкозе (Наталья Ионова) и другим.

Режиссером проекта выступил Михаил Щедринский, подаривший зрителям картины «Капитан Правда» и «Грач». Сценарий к фильму написала Юлия Лемарк.

За время съемок было отснято более 30 часов интервью. В фильме представлена хроника реабилитации Костомарова и его возвращение на лед.

В основе картины — интервью с самим Костомаровым, его женой фигуристкой Оксаной Домниной, матерью Валентиной Николаевной, дочерью Анастасией, партнершей по танцам на льду Татьяной Навкой, друзьями, коллегами, а также врачами. Кроме того, в фильме будут уникальные кадры из личного архива семьи и близких спортсмена.

В поле «в ролях» указаны сам Роман Костомаров, фигуристы Оксана Домнина, Татьяна Навка, Илья Авербух, Александр Жулин, Максим Ставиский, журналистка Елена Вайцеховская, главный врач «Коммунарки» Денис Проценко и другие.

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва» Дмитрий Песков, Татьяна Навка, фигурист Роман Костомаров и Оксана Домнина (слева направо) во время премьеры документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва» Дмитрий Песков, Татьяна Навка, фигурист Роман Костомаров и Оксана Домнина (слева направо) во время премьеры документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва» Олимпийский чемпион в танцах на льду, фигурист Роман Костомаров с гостями во время премьеры документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва» Олимпийский чемпион в танцах на льду, фигурист Роман Костомаров с гостями во время премьеры документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва» Олимпийский чемпион в танцах на льду, фигурист Роман Костомаров, режиссер Михаил Щедринский (на первом плане) и съемочная группа (на втором плане) документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва» Олимпийский чемпион в танцах на льду, фигурист Роман Костомаров, режиссер Михаил Щедринский (на первом плане) и съемочная группа (на втором плане) документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва» Певец Леонид Агутин во время премьеры документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва» Певец Леонид Агутин во время премьеры документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» Фото: Софья Сандурская/ТАСС Олимпийский чемпион в танцах на льду, фигурист Роман Костомаров во время премьеры документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» Фото: Софья Сандурская/ТАСС Олимпийский чемпион в танцах на льду, фигурист Роман Костомаров во время премьеры документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва» Гости на премьере фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва» Гости на премьере фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва» Актер Олег Комаров во время премьеры документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва» Актер Олег Комаров во время премьеры документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва» Режиссер документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» Михаил Щедринский Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва» Режиссер документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» Михаил Щедринский Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва» Глюкоза (Наталья Ионова), Роман Костомаров, и Оксана Домнина во время премьеры документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва» Глюкоза (Наталья Ионова), Роман Костомаров, и Оксана Домнина во время премьеры документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва» Фигурист Роман Костомаров, Оксана Домнина и их дети Анастасия и Илья во время премьеры документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва» Фигурист Роман Костомаров, Оксана Домнина и их дети Анастасия и Илья во время премьеры документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва» Леонид Агутин, фигурист Роман Костомаров и Оксана Домнина (слева направо) во время премьеры документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва» Леонид Агутин, фигурист Роман Костомаров и Оксана Домнина (слева направо) во время премьеры документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва» Фигурист Роман Костомаров (на первом плане) и съемочная группа (на втором плане) документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва» Фигурист Роман Костомаров (на первом плане) и съемочная группа (на втором плане) документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды»

Какие отзывы о сериале «Роман Костомаров: рожденный дважды»

Песков заявил, что история Костомарова и его семьи достойна экранизации. Представитель Кремля отметил, что семья фигуриста является едва ли не примером героизма и самопожертвования.

«Эмоции от того, что произошло, героизм, самопожертвование — я имею в виду жену, — сила воли для того, чтобы все это вынести, и целеустремленность, чтобы стать таким, как он, самоотверженным. Это достойно экранизации», — сказал Песков в интервью «Известиям».

Telegram-канал «Бабская курилка» отметил, что фильм не оставит никого из зрителей равнодушным. Администраторы канала отметили, что картина рассказывает «невероятную историю» спортсмена.

«Невероятная история Романа Костомарова в эти выходные уже в кино. Фильм „Рожденный дважды“ о страшном происшествии и просто невероятной стойкости духа спортсмена с большой буквы длится недолго, а эмоций через край», — признались журналисты.

Пользователи Сети также высоко оценили фильм. Зрители оказались едины во мнении, что Костомаров является примером силы духа и мужества.

«Роман Костомаров молодец! Он чемпион во всем. Кто-то пишет, что распиаренный. Ладно, но прежде всего он живой человек. Ему тоже хочется жить полноценной жизнью. Вот я не вижу ничего плохого. Одни плюсы. Учиться надо у таких людей», — отметила одна из пользовательниц.

«Боюсь, весь фильм реветь буду. <...> Роман — абсолютно гениальный спортсмен и Человек», — добавила другая.

Полная версия фильма выйдет 9 марта. Посмотреть сериал «Роман Костомаров: рожденный дважды» можно будет на стриминговой площадке Wink.

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