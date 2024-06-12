Скандал с ЕГЭ по русскому языку: чем недовольны учителя и выпускники?

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Учащиеся принимают участие в сдаче ЕГЭ по русскому языку

После оглашения результатов ЕГЭ по русскому языку поднялась волна негодования как среди выпускников, так и среди учителей. Чем недовольны 11-классники и педагоги, готовившие их к экзаменам, что за скандал разразился в Сети?

Какие баллы ЕГЭ по русскому языку в 2024 году

ЕГЭ по русскому языку состоит из теста и сочинения. При сдаче экзамена сначала выставляют первичный балл, который представляет собой сумму баллов за правильные ответы. За тестовую часть выпускники могли получить 29 первичных баллов (1 балл — за 1–7-е, 9–25-е задания, 2 балла — за 8-е задание, 3 балла — за 26-е задание), за написание сочинения — 21 первичный балл. Максимум — 50 баллов.

Затем первичный балл переводят в тестовый балл или, как иногда его называют, вторичный. Это окончательная сумма баллов за все задания по результатам ЕГЭ, которые выставляются по стобалльной шкале.

Минимальное количество тестовых баллов, которые должен получить выпускник, 24 — это необходимо для получения аттестата. 36 баллов будет достаточно для поступления в вуз, 40 — для поступления в большинство вузов Минобрнауки.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Почему школьники массово жалуются на ЕГЭ по русскому языку

Портал E1.RU пишет, что выпускники обратились к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной из-за двух заданий, которые поставили их в тупик. Речь идет о сочинениях по отрывку произведения Валентина Распутина, во втором — по тексту журналиста Евгения Богата.

«Сын писал по Богату. Пришел очень расстроенный. Говорит, когда прочитал, понял, что сперва надо писать сочинение, потом тестовую часть. Из-за сложности восприятия текста у него на сочинение ушло три часа. Также сказал, что к сочинению по таким текстам их не готовили. Как итог, в сочинении он потерял три балла, но самое главное — времени на остальные задания осталось всего полчаса. Поэтому там сделал тоже ошибки, причем такие, которые никогда не делал на всех пробниках. Сказал пойдет пересдавать», — написала Тамара Лебедь.

«Я иду на золотую медаль, правда, после ЕГЭ по русскому языку очень сомневаюсь, варианты у всех знакомых были просто ужасные, как и у меня. Мне попался текст Распутина, в котором невозможно нормально определить проблему», — написала одна из выпускниц.

Жалуются не только на тексты сочинений. Преподаватели отмечают, что тестовая часть была крайне сложной для выпускников. Кроме того, некоторые педагоги считают несправедливой шкалу перевода первичных баллов во вторичные.

«Что мы можем сказать уже сейчас: русский язык в этом году оказался феноменально сложным, учитывая несправедливую шкалу перевода первичного балла во вторичный», — пишет создатель паблика examen de russe Диана Медведева.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Почему учителя недовольны ЕГЭ по русскому языку

Учитель русского языка и литературы Татьяна Сычева, говоря о тексте Богата, отметила, что для написания сочинения были предложены три «направления», однако они не сходились в одну точку. По этой причине, считает педагог, позицию автора очень сложно установить.

«Если судить так, что главная мысль автора: человек должен развиваться, то еще можно выкрутиться. Складывается впечатление, что текст в отрыве от самого билета по уровню психологической готовности школьника анализировать такую информацию», — считает Сычева.

Другой отрывок для ЕГЭ был взят из философско-публицистической повести «Пожар» Распутина. По словам Сычевой, логической связи, как это было представлено у самого писателя в произведении, во фрагменте текста нет.

«Это уже не экзамен по русскому языку, а игра в пазл. Безобразие, которое случилось, надо срочно сдать на экспертизу психологам-педагогам. Возможно ли на экзамене, где совмещено тестирование и творческая часть, представлять текст, который не усваивается мозгом и психикой школьников?» — возмущена педагог.

Преподаватель в онлайн-школе «Зачетка в НГУ» Людмила Буднева подчеркнула, что концепция ЕГЭ состоит в том, чтобы все сдали одинаковый экзамен, однако в этом году варианты получились неравнозначными.

«Я понимаю, что очень сложно создать такие тексты для экзамена, чтобы все варианты были одинаковыми. Но для этого и привлекают специалистов. И я согласна с теми, кто говорит, что варианты в этом году неравнозначны. По крайней мере, по текстам они действительно неравнозначны», — заявила филолог.

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