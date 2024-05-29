ЕГЭ всем осточертел? В РФ грядет реформа единого госэкзамена, что изменится

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

29 мая 2004 года более 400 преподавателей вузов, директоров школ, учителей и академиков обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором выступили против массового распространения ЕГЭ. О том, почему вокруг этого экзамена до сих пор не утихают страсти и будет ли он отменен, — в материале NEWS.ru.

Когда появился ЕГЭ

Единый госэкзамен вводили в стране поэтапно. Первый эксперимент был проведен в 2001 году. Тогда в нем приняли участие более 30 тысяч школьников из пяти субъектов РФ — Марий Эл, Чувашии, Якутии, а также Самарской и Ростовской областей. При этом до 2007 года правила проведения экзамена формировало научное и педагогическое сообщество. Позднее была создана Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, которая занималась в том числе организацией и контролем за ЕГЭ.

Когда ЕГЭ стали использовать во всех субъектах РФ

В 2008 году выпускники школ начали сдавать ЕГЭ, но результаты учитывались не всеми вузами. Однако уже в 2009-м поступить в университет без сдачи госэкзамена стало невозможно.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В 2011 году президент РФ Дмитрий Медведев дал поручение правительству по совершенствованию ЕГЭ. В результате были внесены радикальные изменения в контрольные материалы по математике. С 2010 года из экзамена были исключены задания с выбором одного ответа. По данным Рособрнадзора, новая модель стала более «практико-ориентированной», приближенной к реальной жизни.

Какие скандалы сопровождали ЕГЭ

В июне 2013 года в Сети появились варианты предстоящего госэкзамена по русскому языку. Аналогичная ситуация повторилась и с ЕГЭ по другим предметам. Источник утечек не нашли, что привело к отставке тогдашнего руководителя Рособрнадзора Ивана Муравьева.

В 2013-м число стобалльников по всей России превысило 10 тысяч человек. В 2012 и 2014 годах 100 баллов получили только 3,5 тысячи выпускников, что вызывало вопросы у общественности.

В 2018-м учитель и основатель проекта «Решу ЕГЭ» Дмитрий Гущин публично рассказал, что накануне экзамена ему прислали задания по химии и математике, которые совпали с билетами по ЕГЭ. Однако тогдашний глава Рособрнадзора Сергей Кравцов утверждал, что утечки технически невозможны.

С проведением ЕГЭ связано не одно уголовное дело. В 2012 году в Волгограде осудили директора общеобразовательной школы за взятку, полученную от родителей учеников. Женщина гарантировала, что у их детей будут высокие баллы по математике и русскому языку. На экзамене директор помогла сделать ксерокопии бланков и вынесла их из школы. На улице родители расставили в них правильные ответы. Директора учебного заведения задержали в тот момент, когда один из родителей передавал ей 3 тысячи рублей.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

В 2014 году экс-министр образования и науки Карачаево-Черкесии Борис Спиридонов получил восемь лет колонии строгого режима за взятку в размере 650 тысяч рублей. Он обещал выпускникам оформить документы о сдаче четырех экзаменов с результатами в 70 баллов за каждый.

За что критикуют ЕГЭ

ЕГЭ периодически критикуют на самом высоком уровне. В 2021 году председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предлагал отменить такую форму аттестации. Он утверждал, что ЕГЭ — это «пытка» для молодежи.

Весной 2023 года депутат Госдумы Петр Толстой назвал отмену единого госэкзамена необходимым шагом на пути к возвращению образования «в традиционное национальное русло». До этого с похожим заявлением выступил еще один парламентарий — Султан Хамзаев. По его мнению, формат ЕГЭ «оболванивает подготовку наших детей к обучению в высших учебных заведениях».

Острые дискуссии о необходимости проведения экзамена вновь разгорелись летом 2023 года. Тогда в Госдуму внесли законопроект об отмене ЕГЭ. Авторы инициативы отметили, что подобный формат аттестации не демонстрирует реального уровня знаний выпускников, поэтому не может считаться эффективным.

Как заявил NEWS.ru бывший замруководителя Рособрнадзора вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, «в попытке сбежать от коррупции мы прибежали к массовому психозу на экзаменах, но и равенства всех выпускников в конечном счете не получили, потому что на смену неравенству процедур пришло неравенство в доступе к репетиторам, которые готовят к ЕГЭ». По его словам, поток жалоб на госэкзамен не иссякает.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Депутатам сообщают о нелепых ошибках в тестах и о диких методах борьбы со списыванием. На днях все СМИ облетели фотографии обрезанных по пояс дверей в одной из школ Татарстана. Это было сделано для того, чтобы помешать учащимся доставать шпаргалки. Родители жалуются, что дети готовятся к ЕГЭ в очень сильном стрессе», — заявил Чернышов.

Парламентарий не заметил кардинальной смены состава студентов, при которой столичные вузы наполнились бы выпускниками из провинции, «получившими такую возможность только благодаря ЕГЭ».

«Да, такие случаи есть, но в целом в топ-вузах по-прежнему учатся студенты, которые изначально были в лучших условиях: родились в крупных городах, их родители могли оплачивать репетиторов, да и в целом учеба в университете им по карману», — констатировал собеседник NEWS.ru.

Какие у ЕГЭ преимущества

По данным ВЦИОМ, россияне считают главными достоинствами ЕГЭ отсутствие вступительных испытаний в вузах и возможность подать документы сразу в несколько учебных заведений. Так, 54% респондентов считают, что единый госэкзамен дает способным школьникам из разных регионов равные шансы на поступление в престижные университеты. Среди тех, кто лично сдавал экзамены в такой форме, аналогичного мнения придерживается 61% опрошенных.

В РФ каждый третий педагог и каждый третий россиянин младше 24 лет является сторонником ЕГЭ, свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», указывали, что система единого госэкзамена позволила радикально снизить уровень коррупции в вузовской среде.

Глава правительства Михаил Мишустин в свою очередь отмечал, что ЕГЭ является социальным лифтом. По его словам, ученики из дальних уголков страны, сел и деревень при помощи госэкзамена могут поступить в ведущие российские вузы.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ЕГЭ не лишен недостатков, как любая система, но он развивается, совершенствуется, учитывая критику со стороны учителей, учащихся, родителей и экспертов, пояснил в разговоре с NEWS.ru автор Telegram-канала «Наука и университеты», доктор технических наук, профессор Евгений Белый.

«Но, наверное, невозможно создать идеальную систему, которая одновременно обеспечивала бы объективность, прозрачность и универсальность. Давайте представим себе на минуту, что ЕГЭ сегодня отменили. Опять абитуриент должен будет выбирать единственный вуз и ехать зачастую в другой город, чтобы сдавать вступительные экзамены. Если не поступил, то год выпал», — отметил профессор.

Белый добавил, что более совершенная система отбора абитуриентов пока не создана.

Что говорил Путин о ЕГЭ

Отвечая на вопросы россиян в прямом эфире в декабре 2003 года, Путин отмечал, что ЕГЭ проводится для того, чтобы упростить для молодых людей, особенно из отдаленных регионов России, процедуру сдачи экзамена при поступлении в вузы, в том числе престижные, а также снизить уровень коррупции в образовательной сфере.

В марте 2023 года президент призывал к совершенствованию системы единого госэкзамена. По его мнению, отмена ЕГЭ не позволит улучшить качество и доступность образования.

В феврале 2024-го во время послания Федеральному собранию глава государства предложил разрешить школьникам пересдавать госэкзамен по одному из предметов перед поступлением в вуз в том же году, а не в следующем, как это происходит по действующим правилам.

Фото: Kremlin.ru Владимир Путин

Могут ли отменить ЕГЭ

Сейчас уместна дискуссия не об отмене ЕГЭ как формата, а об изменении госэкзамена, заявила NEWS.ru директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал» Валерия Касамара.

«Создать и внедрить любой общенациональный экзамен — это серьезный вызов для всей системы. По этой причине кардинальная отмена может создать новые риски и вызовы», — отметила она.

Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин сообщил в разговоре с NEWS.ru, что ЕГЭ уже стал частью системы образования. Сотни тысяч школьников включены в подготовку к тестированию, поэтому просто взять и отменить его в один момент невозможно — есть риск нанести больший вред детям, подчеркнул он.

«Но критика этой формы испытания во многом справедлива. ЕГЭ нужно совершенствовать, делать более творческим, снижать стресс для выпускников, расширить возможности для пересдачи», — пояснил парламентарий.

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов в свою очередь заявил NEWS.ru, что отмена ЕГЭ необходима. По словам сенатора, «учитывая текущий вектор развития системы науки и образования, возможно, через несколько лет соответствующие решения будут приняты».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Нужно ли возвращаться к советской системе экзаменов

Мыслить такими категориями, как «возвращение к советскому образованию», некорректно, потому что этой модели нет уже более 30 лет. Она действовала в условиях нерыночной экономики, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин.

Он отметил, что в СССР существовало обязательное распределение выпускников вузов на работу, а также жесткое регулирование рынка труда. Кроме того, действовали специфические правила продвижения по карьерной лестнице, например наличие партбилета. При этом была слабая материальная мотивация, потому что на многих должностях люди получали одинаково низкие зарплаты.

«Современная экономическая система России далека от совершенства, но имеет множество преимуществ перед советскими стандартами. Например, мы видим разнообразие товаров на полках, у нас есть свобода выбора, возможность повышать свое материальное благосостояние за счет создания собственного бизнеса. По этой причине нам нужна самостоятельная, современная образовательная модель, а не заимствования из иностранного опыта или советского прошлого», — отметил Сипягин.

Гибатдинов считает советскую систему образования более совершенной, потому что она «учила детей мыслить, самостоятельно принимать решения и была нацелена на развитие критического мышления».

«Появление ЕГЭ и других ненужных механизмов ограничило отечественную систему образования. Сейчас Россия стремится вернуться к тем стандартам, которые были установлены советской школой», — резюмировал Гибатдинов.

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