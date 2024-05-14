Бакалавриат отменят, срок учебы увеличат: как изменится высшее образование

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполняющий обязанности министра науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что Россия откажется от бакалавров, а кандидат на пост министра просвещения Сергей Кравцов пообещал решить вопрос с дефицитом кадров. Как изменится образование в РФ?

Что будет с бакалавриатом и магистратурой

Фальков заявил, что с 2025 года в России не будет понятия «бакалавр». Выступая на пленарном заседании Госдумы, он объяснил, что образование разделится на высшее и высшее специализированное. При этом магистратура останется, но будет «совершенно иной», подчеркнул он.

«В нашей системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия „бакалавр“. Это будет высшее образование и специализированное высшее образование», — сказал Фальков.

Он уточнил, что ранее лишь бакалавры имели право поступать в магистратуру бесплатно, чтобы получить специализированное образование. Теперь же любой, кто получил высшее образование, сможет бесплатно получить и специализированное.

Фальков добавил, что изменится срок обучения на некоторых специальностях. Например, инженеры, педагоги и врачи должны будут учиться 5–5,5 года, поскольку четырехлетнего образования для них недостаточно, считает Фальков.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Валерий Фальков

Будущее в министерстве видят за развитием грантового формата финансирования. Кроме того, ведомство будет работать над привлечением лучших студентов из-за рубежа.

«Нужно идти по пути уникальной национальной системы высшего образования, наработки будут внедрены в 2025 году», — сказал Фальков.

Как восполнят кадровый дефицит в образовании

Кравцов пообещал, что Минпросвещения будет уделять пристальное внимание проблеме дефицита кадров. В частности, он рассказал о портале для педагогов с данными о доступных вакансиях, который позволяет видеть информацию в режиме реального времени по кадровой потребности в каждой школе и колледже страны.

По словам политика, министерство имеет четкий план дальнейшей работы, заданный посланием и указами президента Владимира Путина. Кравцов уточнил, что уже начата разработка комплексной стратегии развития системы образования до 2036 года.

«Будем пристальное внимание уделять проблеме дефицита кадров. Второе: особое внимание уделить дошкольному образованию. Это очень важный период становления молодого человека», — сказал Кравцов.

Поднимался и вопрос о заботе о кадрах, в частности снятия с педагогов большой нагрузки. Также Кравцов указал на необходимость повышения оплаты труда и престижа профессии учителя. По его словам, «педагогическое направление уже второе по популярности», однако и здесь «надо и дальше активно работать».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минпросвещения, по словам Кравцова, также будет принимать меры по снижению стоимости государственных учебников.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках пленарного заседания поднял вопрос о цифровизации школьного образования. По его словам, это тема, которая волнует избирателей. Кравцов согласился с проблемой и заверил, что «мы никогда не откажемся от традиционной системы обучения».

«Сегодня разрушают систему образования, воспитания, человеческие устои. Как яркий пример — финал Евровидения. Мне прислали видео, я не смотрел сам, но это ужас. То, что там происходило. Поэтому мы никогда не откажемся от традиционной системы образования», — заявил Кравцов.

Володин отметил, что Кравцова ждет ответственный разговор с премьером, если ситуация в отрасли не поменяется. Он призвал политика «поменять отношение» или признать, что в отрасли «много проблем», и решать их коллективными усилиями.

Как предлагают «омолодить» науку в РФ

Первый зампред комитета по науке и высшему образованию, депутат Государственной думы Владимир Сипягин рассказал NEWS.ru, что подготовил для Фалькова предложения. По его словам, одно из них касается дополнительных гарантий занятости и льгот в виде квотирования мест для молодых ученых.

«Мне кажется, это будет способствовать «омоложению» российской науки. Обязанность по квотированию рабочих мест может быть установлена законом «О социальной защите молодых ученых»», — сказал Сипягин.

Кроме того, депутат озвучил предложение, касающееся международного сотрудничества. Парламентарий выступил с инициативой о создании координационного органа в правительстве России — комиссии по вопросам международного образовательного и научного сотрудничества.

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