«Сижу на Бали»: Розанова рассказала о своих «похоронах» Актриса Розанова: меня два года назад не похоронили, не успели

Фото: NEWS.ru

Ирина Розанова

Актриса Ирина Розанова рассказала, что в 2023 году ее начали «хоронить» в интернете, передает NEWS.ru с церемонии вручения премии «Ника». По ее словам, все началось из-за слухов о проблемах со здоровьем. Как вспомнила Розанова, во время ее отдыха на Бали ей позвонили и спросили, жива ли она. Сегодня 62-летняя актриса с юмором рассказывает о той ситуации.

Меня два года назад не похоронили, не успели. Я была на Бали. И мне звонят и спрашивают «Ирина Юрьевна, [вы живы]?». А я ответила, что жива, сижу на Бали, здесь обезьяны, вкусные рестораны, — рассказала актриса.

На церемонии вручения премии «Ника» Розанова получила приз за лучшую роль второго плана в фильме Андрея Смирнова «За нас с вами». Она сыграла мать главной героини Ангелину Федоровну. Картина рассказывает о событиях 1952 года, которые происходят в московской коммунальной квартире на Большой Пироговке, где живет семья Петкевичей. В фильме Смирнова также снялись Юлия Снигирь, Андрей Смоляков, Александр Устюгов и многие другие.

Ранее на премии «Ника» режиссер Андрей Кончаловский сказал репортерам «не режиссировать», а просто делать фото. Это произошло после того, как журналисты попросили 86-летнего кинодеятеля немного повернуться для снимков. Кончаловский появился на мероприятии с женой, актрисой Юлией Высоцкой.