«Ситуация жуткая»: Ширвиндт высказался о конфликте Израиля и Палестины Михаил Ширвиндт назвал обострение конфликта Израиля и Палестины жуткой ситуацией

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Актер и телеведущий Михаил Ширвиндт сообщил NEWS.ru, что у него нет родственников в Израиле, однако обострение израильско-палестинского конфликта является жуткой. По его словам, любая агрессия против другой страны всегда является трагедией.

У меня нет родственников в Израиле, но ситуация жуткая. Любая агрессия против другой страны это всегда трагедия, — сказал Ширвиндт.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что некоторые родственники в Израиле до сих пор не вышли на связь. Он сообщил, что там находятся мама, братья и сестры. Продюсер считает, что виновные должны ответить за вероломное нападение на мирных жителей. По мнению Пригожина, мировое сообщество разучилось разговаривать.

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщил, что они с Аллой Пугачевой не собираются уезжать из Израиля в эти трудные дни, назвав происходящее в стране большим горем. Артист отметил, что готов защищать Израиль с оружием в руках, но пока будет помогать финансово и сдавать кровь. Галкин подчеркнул, что горд быть частью израильского народа, который он считает сплоченным и патриотичным.